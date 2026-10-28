Mustapha Hadji, exestrella de la selección marroquí, aseguró que Mohamed Ouahbi, actual técnico del equipo, está influenciado por el estilo que hizo famoso al Barcelona, señalando que todos los marroquíes apoyan a Lamine Yamal pese a su preferencia por representar a la selección española en lugar de a Marruecos.

Ouahbi se apoyó en Ismael Saibari, exestrella del PSV Eindhoven neerlandés y actual jugador del Bayern Múnich, como falso nueve en el Mundial 2026, torneo en el que el jugador brilló y fue una de las figuras más destacadas de Marruecos.

Al ser preguntado sobre si la selección marroquí sufre una crisis para encontrar un delantero puro, Hadji insistió en que el equipo cuenta con abundancia de opciones ofensivas, pero que Ouahbi tiene una flexibilidad táctica que lo lleva a jugar de más de una manera.

Hadji declaró, en una entrevista en vídeo para Kooora que se publicará más adelante: "Tenemos opciones ofensivas jóvenes que brillaron en el Mundial Sub-20, entre ellos Yasser Zabiri, que juega en la Liga española, y no creo que haya una crisis en esa posición en la selección marroquí".

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Y añadió: "Es cierto que Saibari lideró el ataque en el Mundial pese a no ser un delantero clásico, pero Mohamed Ouahbi puede emplear a sus jugadores de más de una forma, y está influenciado por el estilo del Barcelona".

La leyenda de Marruecos continuó: "Ouahbi puede apoyarse en un falso nueve, tal como lo hizo Pep Guardiola con el Barcelona en el pasado, y tal como lo hace Hansi Flick ahora".

Hadji explicó que Saibari, por su parte, es capaz de jugar en más de una posición en la línea de ataque, ya sea como delantero número 9, como mediapunta número 10 o en las bandas.

"40 millones de marroquíes apoyan a Yamal"

En otro orden de cosas, Hadji no mostró enfado hacia Lamine Yamal, estrella del Barça, quien hace unos 3 años eligió representar a la selección española en lugar de a Marruecos, e insistió en que el joven jugador "lleva sangre marroquí".

En septiembre de 2023, Yamal vistió por primera vez la camiseta de la selección española y logró hitos llamativos durante los últimos tres años al coronarse con los títulos del Mundial y de la Eurocopa, pese a que aún tiene 19 años.

Hadji declaró: "Aunque Yamal represente hoy a España, nosotros como marroquíes lo queremos y lo apoyamos, y consideramos que lleva sangre marroquí. Él era pequeño cuando tomó la decisión y juega en el Barcelona, el club más grande del mundo, y soportó presiones. Era difícil que rechazara la oportunidad de jugar con la primera selección española a tan corta edad".

Y añadió: "Es cierto que la presencia de Yamal en la selección marroquí habría marcado una gran diferencia, pero gracias a Dios de todos modos, y hoy 40 millones de marroquíes lo apoyan con España".

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