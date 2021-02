Muriel y Zapata anotaron para que Atalanta se imponga ante Napoli

Los colombianos fueron figuras del equipo de Bérgamo en la victoria por 4-2 por la jornada 23 de la Serie A.

Atalanta contó con las figuras superlativas de Luis Muriel y Duván Zapata para derrotar a Napoli por 4-2 en la jornada 23 de la Serie A. Cada uno de los colombianos anotó una vez, mientras que Robin Gosens convirtió un gol a favor y otro en contra. Piotr Zielinski había marcado el primer descuento de los visitantes y el argentino Cristian Romero definió el juego para los Nerazzurri.

El primer tiempo fue muy peleado entre dos equipos que no se regalaron nada. Los locales se mostraron más incisivos en ataque, pero no pudieron generar ocasiones claras de cara al arco rival, y su entrenador Gian Piero Gasperini se fue expulsado a los 26' por sus constantes reclamos al árbitro.

Mientras los Nerazzurri intentaban sin éxito abastecer a los colombianos Zapata y Muriel, el cuadro del sur italiano lució solidez defensiva y contó con la mejor jugada para abrir el marcador antes del descanso, a través de un cabezazo de Victor Osimhen que se estrelló en el travesaño.

Atalanta salió con todo en la segunda mitad y tardó solo dos minutos en inquietar a Alex Meret, quien fue titular en lugar de David Ospina lesionado. Fue a través de un remate de Muriel que el arquero logró tapar con una gran estirada.

La ambición ofensiva de los locales no cesó y Muriel asumió el protagonismo nuevamente a los 52', aunque esta vez no definió si no que asistió a Zapata con un centro desde la izquierda, que su compatriota cabeceó al gol para establecer el 1-0.

Después del gol, Gennaro Gattuso decidió el ingreso de Lorenzo Insigne en lugar de Elif Elmas y Napoli consiguió el empate rápidamente gracias a un pase perfecto de Matteo Politano y una volea de pierna derecha de Zielinski.

Pero la alegría le duró poco a los visitantes porque los cafeteros de Atalanta volvieron a combinar por el sector derecho del área, Zapata se vistió de asistidor para enviar la pelota al centro y Gosens entró desde la izquierda para recuperar la ventaja en favor de los locales.

Napoli no pudo volver a reaccionar y Muriel se encargó de poner el 3-1 a los 72' después de una enorme jugada individual que terminó con un zurdazo potente al primer palo. Gosens volvió a marcar, pero esta vez contra su propia valla para encender la esperanza de los Celestes, que se apagó rápidamente cuando Romero anotó el 4-0 con un gran cabezazo.

Con esta victoria, Atalanta acumula 43 puntos y trepa hasta la cuarta posición de la Serie A, que lo clasifica virtualmente a la próxima Champions League, mientras que Napoli cae al séptimo puesto con 40 unidades.

Repasa, junto a Opta, los datos que dejó el encuentro:

RESUMEN DEL PARTIDO

NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS