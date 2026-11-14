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Suiza ha confirmado oficialmente su regreso a la máxima categoría de la Liga de Naciones tras un trabajado empate en Maribor. Aunque el resultado certifica su ascenso a la Liga A, el seleccionador Murat Yakin admitió que le sorprendió el planteamiento táctico del equipo local en los últimos compases.

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Alegría suiza tras el empate en Maribor

Suiza superó una noche de tensión en el estadio Ljudski vrt y confirmó su ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones. El empate 0-0 ante Eslovenia bastó para que el equipo de Yakin cumpliera su objetivo antes de lo previsto, lo que desató las celebraciones de la plantilla. El resultado garantiza que la Nati competirá contra la élite europea en la máxima categoría del torneo en la próxima edición y cumplirá las grandes expectativas depositadas en ella para esta ventana internacional.

Al valorar el logro, Yakin elogió la capacidad de resistencia de sus jugadores en un momento de gran presión. «Estamos muy aliviados. Las expectativas eran enormes», declaró, según recoge blue Sport. El seleccionador suizo señaló que, aunque su equipo no mostró su juego más ofensivo, sí demostró la disciplina táctica necesaria para afrontar partidos internacionales de tanta importancia, especialmente fuera de casa ante un rival motivado. «Podemos estar contentos y orgullosos. Las expectativas y la presión eran enormes», añadió Yakin.

Yakin, sorprendido por el planteamiento de Eslovenia

Pese al resultado positivo, Yakin admitió que le desconcertó en cierta medida la falta de urgencia de Eslovenia en los últimos minutos. Como el equipo local necesitaba ganar para mantener vivas sus opciones, el seleccionador suizo esperaba una ofensiva final que nunca llegó a producirse. Eslovenia mantuvo, en cambio, un planteamiento relativamente conservador, una decisión táctica que acabó favoreciendo a Suiza, que cerró el partido con solvencia.

La cautela táctica del equipo local contrastó claramente con la de encuentros anteriores, en los que Yakin había criticado los planteamientos defensivos. «La verdad es que me sorprendió un poco. Para ellos era un partido a todo o nada. Pero no me disgustó que al final no se volcaran al ataque», explicó Yakin.

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Madurez en condiciones difíciles

El partido no estuvo exento de complicaciones: un problema técnico con los equipos de radio de los árbitros provocó una interrupción de siete minutos al principio. La pausa, con el frío que hacía, podría haber alterado el ritmo de un equipo menos experimentado, pero Suiza mantuvo la calma. Yakin elogió a sus jugadores por no dejarse afectar por el parón y destacó la madurez que demostraron al mantener la concentración hasta el pitido final.

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«Sabíamos que jugábamos contra un equipo fuerte, con un buen juego de transición. No fue nada fácil. Teníamos que tener cuidado para que no nos sorprendieran con otro contragolpe evitable», observó el técnico.

Yakin planea rotaciones ante Escocia

Con el ascenso a la Liga A ya confirmado oficialmente, Suiza puede centrarse en su último partido, contra Escocia en San Galo el lunes. El encuentro servirá para celebrar el éxito del equipo, y Yakin ha indicado que aprovechará la ocasión para ver en acción a algunos integrantes de la plantilla que han tenido pocos minutos durante este parón internacional.

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Sin embargo, el seleccionador dejó claro que no hará cambios masivos que puedan comprometer la solidez del equipo. «Necesitamos mantener la estabilidad y la seriedad necesarias. Pero, sin duda, haremos algunos cambios», confirmó Yakin.