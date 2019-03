Municipal Grecia busca entrenador para la próxima temporada

El conjunto griego no renovará a Allan Alemán y ya se puso en campaña para buscarle reemplazo.

Municipal Grecia no gana desde el 10 de febrero cuando derrotó a Limón por 2-0 de visita. Desde esa fecha, los griegos han jugado nueve partidos, con cinco empates y cuatro derrotas. Esta racha negativa pone en riesgo su clasificación, a pesar de que se mantiene cuarto con 27 unidades a falta de cuatro partidos.

Con Herediano a dos puntos y con dos partidos menos, Grecia ya no depende de sí mismo, aunque la directiva por el momento no planea removar a Allan Alemán de la dirección técnica. Eso sí, Cristian González, gerente del club, sostuvo que no seguirá la próxima temporada y que ya tuvo reuniones con entrenadores.

"Hemos revisado currículos y tenido reuniones con diferentes técnicos, pero ninguno iba a agarrar estos partidos si no le hacíamos un contrato por un año o dos", declaró González al medio ‘Mi Tierra’, de Grecia.

Los griegos cerrarán el torneo con partidos ante Guadalupe, Alajuelense, Limón y Saprissa. Alemán, por el momento, tiene la misión de clasificar al equipo.