Un reportaje español elogió al jugador emergente del Zamalek, que brilló ante el Barcelona en el Mundial de Clubes de balonmano, disputado en El Cairo.

El Barcelona logró una importante victoria sobre el Zamalek por 39-29, clasificándose así para la final del Mundial de Clubes que se celebra en Egipto, donde disputará el título el próximo jueves contra el Füchse Berlín o el Veszprém, que se enfrentan hoy por el billete de clasificación en el segundo grupo.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, más allá de la victoria, el partido ante el Zamalek reveló una nueva estrella en formación, el lateral derecho Youssef Ahmed, que jugó con 17 años contra el actual campeón de la Champions League de Europa con la osadía y la precisión propias de un gran jugador: máximo goleador de su equipo con ocho goles de 10 lanzamientos y decisiones muy interesantes para alguien de esa edad.

Ahmed, con su estatura de 1,87 metros, fue sin discusión el jugador más peligroso del Zamalek. Y pese a sus diferencias, su constitución física, sus movimientos, su comportamiento y su determinación recuerdan mucho a Marcus Vieth, el joven talento español de 19 años que el Barcelona ha fichado para reemplazar a Dika Mem, quien se unirá al Füchse Berlín en 2027.

Además de su agilidad y velocidad, Ahmed ofreció una destacada actuación defensiva, una cualidad muy valiosa en un jugador ofensivo como él.