La Rojita no estará en la cita que comienza en Argentina el 20 de mayo.

Comienza una nueva ilusión mundialista. Este sábado, en Argentina, empieza el Mundial Sub-20 de la FIFA, con la Selección España perdiéndose nuevamente la cita ecuménica de la categoría.

Mundial Sub-20: ¿Por qué la Selección España no juega el torneo de la FIFA en 2023?

Entre el sábado 20 de mayo y el domingo 11 de junio, 24 combinados nacionales lucharán durante tres semanas para hacerse con el tradicional campeonato juvenil que se juega cada dos años. Sin embargo, La Rojita no estará entre los aspirantes al título.

Cabe recordar que las 24 plazas para selecciones que participan de esta Copa Mundial Sub-20 de la FIFA fueron distribuidas del siguiente modo: cinco para UEFA, cuatro para CONMEBOL, cuatro para Concacaf, cuatro para AFC, cuatro para CAF, dos para OFC y la restante para el país anfitrión, razón por la cual la Selección Argentina Sub-20 participará de este certamen en lugar de Indonesia. Originalmente, la Albiceleste no había clasificado, pero el cambio de sede le permite estar en el torneo.

¿Y por qué no está España? Porque los cinco competidores por la UEFA son Italia, Israel, Francia, Eslovaquia e Inglaterra. La Rojita no está entre los que consiguieron pasaje para la cita máxima porque el seleccionado ibérico no logró la clasificación para el Europeo Sub 19 2022, por lo que ni siquiera pudo aspirar a quedarse con alguna de estas cinco plazas.