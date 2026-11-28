Italia, que disputa el Mundial Sub-17, asistió a los entrenamientos libres del Gran Premio de Catar por invitación de Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1. El viernes por la tarde, los jóvenes internacionales italianos visitaron el paddock de Mercedes, donde los recibió el campeón del mundo italiano Kimi Antonelli.
Tras terminar primera de su grupo con pleno de puntos, la selección dirigida por Daniele Franceschini se prepara para los dieciseisavos de final, en los que se enfrentará a Tayikistán el lunes 30 de noviembre.
El jefe de delegación, Giovanni Galli (exportero del Milan y el Nápoles, campeón del mundo con Italia en 1982), declaró: «Agradezco a Stefano Domenicali la invitación y que nos haya brindado la oportunidad de conocer de cerca una realidad extraordinaria como la Fórmula 1. Ha sido una tarde especial, que ha permitido a nuestros chicos entrar en contacto con auténticos referentes del deporte mundial. La visita al paddock de Mercedes y el encuentro con Kimi Antonelli han hecho que esta experiencia sea aún más significativa y han regalado al equipo un momento muy emocionante y un recuerdo especial. Estoy convencido de que encuentros como este son fundamentales porque ponen en contacto dos mundos distintos, el fútbol y el automovilismo, unidos por valores como la pasión, el esfuerzo, el sacrificio y la búsqueda del rendimiento. Una experiencia valiosa para toda nuestra delegación».
LOS CONVOCADOS
Porteros: 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Antonio Galliera (Inter);
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Defensas: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);
Centrocampistas: 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);
Delanteros: 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).
EL CUERPO TÉCNICO
Entrenador: Daniele Franceschini; jefe de delegación: Giovanni Galli; coordinador de las selecciones juveniles: Maurizio Viscidi; entrenador asistente: Marco Scarpa; preparador de porteros: Francesco Antonioli; preparador físico: Roberto Ghielmetti; analista de partidos: Francesco Donzella; médicos: Giorgio Liberati Petrucci y Lorenzo Sapegno; fisioterapeutas: Aldo Abbadia y Saverio Didonato; nutricionista: Giuseppe Cuzzocrea; oficina de prensa: Alessandro Paoli; departamento de administración, finanzas y control: Antonio Martuscelli; Club Italia: Adrian Lupinski; secretario: Guglielmo Cammino.
LA FASE DE GRUPOS (del 19 al 27 de noviembre)
PRIMERA JORNADA
Jueves 19 de noviembre
Nueva Caledonia-Ecuador 0-1
Francia-Haití 3-1
Corea del Sur-Uganda 3-0
Arabia Saudí-Uruguay 2-3
Mozambique-Dinamarca 4-0
Catar-Panamá 2-0
Egipto-Grecia 1-2
Argentina-Australia 0-2
Viernes 20 de noviembre
Cuba-Tayikistán 3-5
Bélgica-Vietnam 3-2
Mali-Nueva Zelanda 3-0
España-China 5-0
ITALIA-Jamaica 6-0
Senegal-Croacia 1-1
Costa de Marfil-Uzbekistán 2-1
Fiyi-Marruecos 0-6
Sábado 21 de noviembre
Japón-Colombia 1-2
Serbia-Honduras 2-0
Tanzania-Costa Rica 2-2
Camerún-Venezuela 1-2
República Dominicana-Montenegro 1-1
Brasil-Irlanda 2-1
Chile-Argelia 4-2
México-Rumanía 1-0
SEGUNDA JORNADA
Domingo 22 de noviembre
Grecia-Panamá 2-1
Dinamarca-Australia 0-0
Ecuador-Uganda 0-0
Francia-Arabia Saudí 0-1
Corea del Sur-Nueva Caledonia 6-0
Catar-Egipto 0-2
Argentina-Mozambique 2-1
Uruguay-Haití 4-1
Lunes 23 de noviembre
Tayikistán-Croacia 0-4
España-Fiyi 15-0
Uzbekistán-Jamaica 6-2
Senegal-Cuba 9-0
ITALIA-Costa de Marfil 2-1
Marruecos-China 2-2
Mali-Bélgica 2-1
Vietnam-Nueva Zelanda 3-3
Martes 24 de noviembre
Costa Rica-Irlanda 0-2
Venezuela-Rumanía 1-0
Japón-Serbia 0-1
México-Camerún 4-0
República Dominicana-Chile 2-1
Brasil-Tanzania 1-0
Argelia-Montenegro 2-1
Honduras-Colombia 0-2
TERCERA JORNADA
Miércoles 25 de noviembre
Ecuador-Corea del Sur 2-3
Uganda-Nueva Caledonia 6-0
Uruguay-Francia 0-3
Haití-Arabia Saudí 1-2
Grecia-Catar 4-1
Panamá-Egipto 1-4
Dinamarca-Argentina 3-3
Australia-Mozambique 2-2
Jueves 26 de noviembre
Vietnam-Mali 0-2
Nueva Zelanda-Bélgica 0-6
Uzbekistán-ITALIA 1-3
Jamaica-Costa de Marfil 1-3
Marruecos-España 0-2
China-Fiyi 8-0
Tayikistán-Senegal 1-1
Croacia-Cuba 7-0
Viernes 27 de noviembre
Honduras-Japón 0-7
Colombia-Serbia 0-1
Costa Rica-Brasil 0-3
Irlanda-Tanzania 3-1
Argelia-República Dominicana 1-0
Montenegro-Chile 0-1
Venezuela-México 0-0
Rumanía-Camerún 3-1
LAS CLASIFICACIONES
Grupo A: Grecia 9, Egipto 6, Catar 3, Panamá 0.
Grupo B: Corea del Sur 9, Uganda 4 (+3), Ecuador 4 (0), Nueva Caledonia 0.
Grupo C: Australia 5, Argentina 4 (-1), Mozambique 4 (+3), Dinamarca 2.
Grupo D: Francia 6 (+4), Arabia Saudí 6 (+1), Uruguay 6 (+1), Haití 0.
Grupo E: ITALIA 9, Costa de Marfil 6, Uzbekistán 3, Jamaica 0.
Grupo F: Croacia 7, Senegal 5, Tayikistán 4, Cuba 0.
Grupo G: Mali 9, Bélgica 6, Vietnam 1, Nueva Zelanda 1.
Grupo H: España 9, Marruecos 4 (+4), China 4 (+3), Fiyi 0.
Grupo I: Brasil 9, Irlanda 6, Tanzania 1, Costa Rica 1.
Grupo J: Chile 6 (+2), Argelia 6 (0), República Dominicana 4, Montenegro 0.
Grupo K: México 7 (+5), Venezuela 7 (+2), Rumanía 3, Camerún 0.
Grupo L: Serbia 9, Colombia 6, Japón 3, Honduras 0.
EL CALENDARIO
Dieciseisavos de final (lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre)*
Lunes 30 de noviembre
SDF1) 13:30: ITALIA-Tayikistán, campo 4
SDF2) 13:30: Croacia-Uruguay, campo 9
SDF3) 14:00: Brasil-Mozambique, campo 1
SDF4) 14:30: Bélgica-Arabia Saudí, campo 5
SDF5) 15:30: Irlanda-Costa de Marfil, campo 3
SDF6) 16:00: México-Argentina, campo 2
SDF7) 16:30: España-Uzbekistán, campo 8
SDF8) 16:30: Chile-Marruecos, campo 7
Martes 1 de diciembre
SDF9) 13:30: Mali-República Dominicana**, campo 9
SDF10) 13:30: Australia-Senegal, campo 4
SDF11) 14:00: Corea del Sur-Japón, campo 1
SDF12) 14:30: Serbia-China, campo 5
SDF13) 15:30: Grecia-Ecuador, campo 3
SDF14) 16:00: Egipto-Colombia, campo 2
SDF15) 16:30: Francia-Uganda, campo 7
SDF16) 16:30: Venezuela-Argelia, campo 8
Octavos de final (jueves 3 y viernes 4 de diciembre)
Cuartos de final (lunes 7 de diciembre)
Semifinales (jueves 10 de diciembre)
Finales (domingo 13 de diciembre)
Tercer puesto, 13:30: perdedor SF1-perdedor SF2, campo 2
Primer puesto, 17:00: ganador SF1-ganador SF2, estadio Ahmad Bin Ali de Doha.
Los horarios indicados corresponden a la hora central europea (CET).