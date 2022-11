Mundial Qatar 2022 en directo online hoy: noticias en vivo, última hora, partidos, resultados, ruedas de prensa, declaraciones y vídeos

"Me siento bien físicamente, llego en un gran momento en lo físico como en lo personal, sin ningún problema. Tenía un golpe y fue solo por precaución, así que nada raro". Palabra de Messi, que estará al 100% en el Argentina-A. Saudí. Todas sus palabras, aquí.

¿El motivo? La represión contra las mujeres que está viviendo el país iraní en las últimas semanas. La selección de Queiroz dejó claro su mensaje: veto a su propio himno. En las gradas, pancartas con un claro "Mujer. Vida. Libertad".

Pese a que la selección inglesa ha optado por no llevar el brazalete 'arcoiris' en favor de los derechos de la comunidad homosexual para no recibir sanciones deportivas, una periodista de la BBC británica sí lo ha lucido durante la previa del choque.

La selección inglesa, una de las grandes favoritas para ganar el Mundial 2022, debuta hoy ante la selección de Irán. Los "lions" quieren debutar hoy dejando buen sabor de boca en un torneo donde los árabes buscarán la sorpresa.

