Multitudes, fotos y autógrafos... La Organización Mundial de la Salud abre los entrenamientos de la selección saudí

Los aficionados de Austin, EE. UU., celebraron junto a la selección saudí el inicio de su preparación para enfrentar a Uruguay en su debut en el Mundial 2026.

El equipo árabe inició este jueves su preparación para medirse el martes a Uruguay en Miami, en la primera jornada del Grupo 8.

La sesión, de una hora en el estadio Q2 de Austin, estuvo abierta al público y a la prensa, según el programa de la FIFA.

Al terminar, cinco jugadores —Salem Al-Dossari, Saleh Al-Shehri, Ali Majrashi, Nawaf Al-Aqidi y Mohammed Abu Al-Shamat— se reunieron con los aficionados para firmar autógrafos y fotografiarse.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», esta actividad forma parte de las acciones comunitarias que la FIFA promueve en el Mundial 2026 para acercar a las selecciones con los aficionados locales.

Austin fue elegida como una de las 25 comunidades que abrirán sus puertas al público durante un día en los tres países anfitriones de la Copa del Mundo de 2026.

El periodista saudí Nawaf Al-Aqil añadió que la iniciativa, desarrollada con la Organización Mundial de la Salud, busca incentivar la práctica deportiva infantil.

La organización advierte que el 80 % de los niños mundiales no realiza suficiente ejercicio diario, por lo que el evento busca motivarlos a practicar deporte al ver a sus estrellas en directo.

La selección saudí está en el Grupo H del Mundial 2026, junto a España, Uruguay y Cabo Verde.