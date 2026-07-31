Multa y prohibición de fichajes: la Federación Inglesa impone sanciones al Chelsea

La Federación Inglesa de Fútbol ha impuesto al Chelsea una sanción de prohibición de fichajes durante dos ventanas de traspasos, con la ejecución en suspenso, y una multa económica de 10 millones de libras esterlinas, tras declararlo culpable de infringir las normas sobre traspasos.

La Federación Inglesa confirmó que la prohibición de fichajes impuesta al Chelsea se extenderá a dos ventanas de traspasos, aunque queda suspendida al estar en suspenso su ejecución.

Según el diario británico "The Sun", el Chelsea se libró de una sanción de resta de 6 puntos con la ejecución en suspenso tras una apelación secreta, si bien estará obligado a pagar una multa económica de varios millones.

Al Chelsea se le habían imputado cargos relacionados con 74 infracciones de las normas de la Federación Inglesa en septiembre de 2025, pero el club presentó un recurso.

Los 74 cargos derivaron de conductas que "se extendieron desde 2009 hasta 2022", e incluyeron las operaciones de Willian, Eden Hazard y Samuel Eto'o.

La actual directiva del club recurrió a denunciar de forma voluntaria al Chelsea ante la Federación Inglesa.

En un comunicado emitido por la Federación Inglesa este viernes se afirmó: "Se ha impuesto al Chelsea una sanción económica de 10 millones de libras esterlinas y una prohibición de inscripción durante dos ventanas de traspasos, con la ejecución en suspenso, por infringir el reglamento de agentes de fútbol de la Federación Inglesa de Fútbol, el reglamento de trabajo con intermediarios y el reglamento sobre inversión de terceros en jugadores".

El comunicado añadió: "La Federación Inglesa imputó al Chelsea el cargo de cometer 74 infracciones de la norma E1.2 de la Federación Inglesa después de que los propietarios actuales denunciaran de forma voluntaria la mala conducta nada más adquirir el club. La Federación Inglesa continúa investigando la mala conducta individual derivada de este caso".

El comunicado prosiguió: "El Chelsea reconoció las 74 infracciones de la norma E1.2 de la Federación Inglesa antes de que se celebrara la audiencia, y una comisión reguladora independiente le impuso una sanción de resta de 6 puntos, que iba a quedar en suspenso hasta el 30 de junio de 2027, y una multa de 10 millones de libras esterlinas".

La Federación aclaró: "El club recurrió la sanción de resta de puntos con la ejecución en suspenso, y un órgano de apelación independiente aceptó el recurso y anuló dicha sanción tras otra audiencia. En su lugar, el órgano de apelación impuso una prohibición de inscripción durante dos ventanas de traspasos completas y consecutivas, con la ejecución en suspenso hasta el 30 de junio de 2027".

El comunicado concluyó: "La multa de 10 millones de libras esterlinas impuesta por la comisión reguladora no era susceptible de recurso, y la cantidad se invertirá íntegramente en el fútbol de las categorías inferiores".