«Mujeres y bebidas»: graves acusaciones contra la Federación Senegalesa y ya actúa la justicia

La Federación Senegalesa de Fútbol emitió un comunicado el viernes por la tarde para rechazar las acusaciones difundidas en medios y redes tras el Mundial 2026.

La Federación rechazó en un comunicado oficial lo que llamó «graves tergiversaciones mediáticas» sin fundamento, sobre todo un artículo viral titulado «El Mundial de los responsables federales de EE. UU.: veladas festivas, bebidas de lujo y mujeres en el menú».

La Federación senegalesa desmintió rotundamente dichas acusaciones, calificándolas de difamación que atenta contra el honor de sus dirigentes y la imagen de la institución ante el público, los socios y organismos como la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol.

La Federación sostiene que se trata de una campaña de desinformación para dañar su reputación y recuerda que la conducta atribuida a sus responsables “contradice por completo la integridad, la ética y la dignidad” esperadas.

Ante ello, la Federación anunció que responderá con firmeza y reveló que, el viernes, su presidente Abdallah Fall y su asesor jurídico Mohamed Seydou Diagne presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Tribunal Supremo de Dakar.

Los presuntos delitos, relacionados con los artículos 255, 258, 260 y 262 del Código Penal y con la Ley de Prensa, por lo que la Federación ha aportado las pruebas necesarias para que se inicie una investigación penal que identifique y castigue a los responsables.

La Federación ha subrayado que esta campaña mediática coordinada causa un grave perjuicio a su reputación ante el pueblo senegalés, la FIFA, la CAF y sus socios económicos y patrocinadores oficiales.

La Federación reafirma su respeto a la libertad de prensa, pero insiste en que el periodismo debe ajustarse a la ética y la verificación de hechos, y advierte que no tolerará intentos de desestabilizar el fútbol senegalés.

La Federación cerró su comunicado reafirmando su confianza en la justicia senegalesa para recuperar el honor de sus dirigentes, en un contexto de intenso escrutinio mediático sobre la selección tras su participación en el Mundial.