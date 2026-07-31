Muere el icono del AC Milan Franco Baresi (66)

Franco Baresi ha fallecido a los 66 años, según informó este viernes el AC Milan en X. El exdefensa italiano, que desarrolló toda su carrera en el gigante del fútbol italiano, llevaba ya un tiempo con problemas de salud.

«Toda la historia del AC Milan está de luto tras el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán para siempre arraigados en el ADN del club, al igual que su icónica camiseta con el dorsal 6. Las condolencias que el AC Milan traslada a la familia de Franco Baresi en estos momentos difíciles son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia», escribe el AC Milan en su cuenta de X.

El experto en fichajes Fabrizio Romano califica a Baresi como «una leyenda absoluta del fútbol y del AC Milan y de Italia. Una era que ha marcado a diferentes generaciones. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos».

Baresi disputó 716 partidos con el AC Milan y compartió equipo, entre otros, con Marco van Basten, Frank Rijkaard y Ruud Gullit. Entre 1989 y 1995 jugó cinco finales de la Copa de Europa/Champions League, algo que antes solo habían logrado las leyendas del Real Madrid Alfredo Di Stéfano y Francisco Gento.

El líbero era suplente cuando la selección italiana conquistó el título mundial en 1982. En 1994, Baresi fue titular cuando Italia alcanzó la final. Falló un penalti en la tanda, tras lo cual Brasil se proclamó campeona del mundo.

Baresi debutó en la temporada 1977/78. Veinte años después y tras conquistar numerosos títulos, el icónico defensa se despidió como futbolista profesional.