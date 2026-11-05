Gianpietro Marchetti, exfutbolista del Atalanta, la Juventus y la selección italiana, falleció a los 78 años. También tuvo mucho éxito como directivo, ya que fue el director deportivo del Piacenza que, a mediados de los años noventa, alcanzó por primera vez la Serie A, con Leonardo Garilli como presidente y Gigi Cagni en el banquillo.

SU VIDA - En el campo jugó como lateral izquierdo, defensa central y también mediocentro (ganó dos títulos de Serie A con la Juventus y disputó 5 partidos con la selección italiana). En los años ochenta, Marchetti inició su carrera como directivo en la Triestina. En 1988 llegó al Piacenza de Garilli y fue una pieza clave en la construcción de un equipo que se volvió inolvidable con su ascenso desde la Serie C hasta la Serie A. Permaneció en el Piacenza, a cuyo banquillo había llegado entretanto Walter Novellino, hasta 2001, sumando cuatro ascensos (uno a la Serie B y tres a la Serie A) y seis temporadas en la máxima categoría.