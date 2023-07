Mudryk y Sudakov amenazan a España: quiénes son y dónde juegan las estrellas de Ucrania en el Europeo Sub-21

El del Chelsea y el del Shakhtar Donetsk apuntan a ser los jugadores más peligrosos con los que tendrá que lidiar España en su semifinal

La Selección Española Sub-21 de Santi Denia ha avanzado con paso firme hasta las semifinales del Europeo Sub-21 que se está disputando en Rumanía y Georgia. "La Rojita", el combinado que más veces ha ganado esta competición (5) junto a Italia, está a sólo dos partidos de alzar el trofeo al cielo de Batumi. El primero de ellos será contra Ucrania, un rival con el que se midieron en la fase de grupos y que cuenta con grandes estrellas.

Hace apenas una semana empataron a dos en un partido en el que España tuvo que tirar de casta y remontar hasta en dos ocasiones. Y es que los de Ruslan Rotan, además de contar con un gran equipo, tienen a dos grandes estrellas: Mudryk y Sudakov.

El primero de ellos, que juega como extremo, es más reconocido a nivel mediático desde el pasado mes de enero, cuando el Chelsea reventó el mercado de fichajes y pagó 105 millones de euros por él. Su papel con los 'blues' este curso ha sido algo discreto: participó en 15 encuentros, sólo siete como titular; y registró dos asistencias.

No obstante, pese a no haberse adaptado de la mejor manera al cuadro londinense, no se puede dudar de su calidad. Al igual que tampoco se puede dudar de la de Sudakov, quién fue su compañero en el Shakhtar Donetsk y con quien ahora coincide en la selección.

Se trata de un centrocampista indiscutible con su equipo y que este curso ha anotado cinco goles y ha repartido siete asistencias. Ambas estrellas serán a priori el mayor quebradero de cabeza para Santi Denia, que tendrá el objetivo de superarles para avanzar a la final del próximo sábado.