"Muchos extrañan a Marcelo Bielsa, aunque a algunos les duela y les arda"

Jorge Valdivia salió en defensa del trabajo del técnico argentino en La Roja. También aseguró que le gustaría poder retirarse en Colo Colo.

Jorge Valdivia es uno de los jugadores que siempre ha admitido públicamente su admiración por Marcelo Bielsa, quien llevó a la Selección chilena de regreso a una Copa del Mundo luego de 12 años, en 2010, llegando hasta los octavos de final. El Mago incluso colocó al rosarino -que viene de conseguir el título de la Championship y el ascenso del Leeds a la Premier League- por sobre Jorge Sampaoli como el entrenador más influyente en La Roja.

“Muchos lo extrañan, aunque a algunos les duela y les arda, a Bielsa lo quieren por eso, no vendía humo y creo que puede tener muchas cosas malas, pero al ser un entrenador se le tiene que valorar por cómo es como técnico”, declaró el actual volante del Mazatlán de en el programa "Hermanos, separados al nacer", de Canal 13.

Y agregó: “Tuve grandes entrenadores y algunos muy malos y la verdad que un entrenador que marcó una época, si bien no ganó nada con , siento que él marca un antes y un después en la Selección chilena y con la Generación Dorada, fue Marcelo Bielsa, no otro”.

Y en la misma línea, el exseleccionado resaltó que “por más que salgan algunos entrenadores a decir que esta generación venía de otro proceso, de las juveniles, es mentira. Bielsa cambia el chip a la Selección, quien entrega fundamentos deportivos, tácticos, cosa que ningún entrenador había dado”.

Para justificar su opinión, el talentoso mediocampista sostuvo que "uno va a la historia y veía cómo ganaba Chile y era con un 1-0 y colgándose del palo. Afuera se iba a empatar o no perder por más de dos goles y con Bielsa no era así. Se jugaba en el Nacional de una manera distinta. Eso marca el paso de Bielsa por Chile, jugar y faltarle el respeto a las selecciones de mayores jerarquías, tanto en Chile, como fuera".

Por otra parte, comparó al Loco con el casildense. "Bielsa sacó un grupo de jugadores que era exportable y Sampaoli sacó un grupo de jugadores que venía con él desde la U, siendo campeón de la Sudamericana, entonces se juntaron dos generaciones y eso hace todo el éxito de Sampaoli", indicó.

Finalmente, volvió a referirse a su último paso por y aseguró que le gustaría retirarse en el cuadro de Macul. "Si me llaman volvería sin problemas, pero no ha pasado. Yo no tengo mayores trabas, por así decirlo, para volver a Colo Colo. Me gustaría retirarme en Colo Colo, lógico", dijo.

"Me hubiese gustado jugar otra con el grupo que tenía Colo Colo en ese momento y que quedamos eliminados con Palmeiras. Siento que ese equipo que tuvimos era un equipazo con grandes jugadores y grandes compañeros", cerró.