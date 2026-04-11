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Anthony CorreiaImago
Bart DHanis

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Mucho más de lo esperado: esta es la cifra exacta que Utrecht paga por Correia

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Anthony Correia será entrenador del FC Utrecht, algo conocido desde hace tiempo. Según De Telegraaf, el fichaje costará 700 000 euros.

Según De Telegraaf, tras el partido del sábado (4-1) se acelerarán las negociaciones con el Telstar sobre la cláusula de rescisión de Correia, quien tiene contrato en Velsen-Zuid hasta 2027.

Según el rotativo, el Telstar recibirá una cifra récord por el traspaso: superará holgadamente los 375 000 euros que obtuvo en 1996 con la venta de Arjan de Zeeuw al Barnsley.

El sábado, Telstar cayó 4-1 ante Utrecht en el Galgenwaard.

Los aficionados locales corearon: «Correia es nuestro, olé, olé».

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