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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Tim Ursinus
Traducido por

«Muchas mentiras»: Bruno Fernandes ajusta cuentas con la prensa tras la espectacular remontada del Manchester United

Liga de Campeones
Manchester United
Roma
Premier League
Manchester United vs Roma
B. Fernandes
M. Carrick

Tras la contundente victoria del Manchester United sobre la AS Roma en la Champions League, el capitán Bruno Fernandes arremetió contra la prensa en su conjunto.

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El portugués había criticado públicamente a Michael Carrick en medio de la preocupante crisis del histórico club inglés. El técnico, en consecuencia, lo había relegado al banquillo en el partido de liga contra el AFC Bournemouth (0-3). Además, circulaban rumores sobre una posible salida del mediapunta, cuyo contrato vence en verano.

Tras la liberadora victoria por 3-2 ante la Roma después de ir perdiendo 0-2, Fernandes dio rienda suelta a su enfado ante el micrófono de Amazon Prime. «Fue duro. Hubo muchas especulaciones en los medios, muchas mentiras sobre distintas cosas que supuestamente ocurrieron en este club entre el entrenador y yo. Por ejemplo, que habíamos mantenido una conversación para aclarar las cosas. No ocurrió nada de eso», afirmó.

Sin embargo, la decisión de Carrick de dejarlo fuera del once inicial había obedecido a otro motivo. «El entrenador decidió dejarme en el banquillo porque no había rendido, y eso es justo», recalcó Fernandes antes de añadir: «Todo el mundo pensó que era un castigo por las palabras que dije y, si fue así, era lo correcto. El entrenador es quien toma las decisiones. Tengo que aceptarlas y seguir adelante. Eso no cambia la confianza que tengo en él».

Fernandes es uno de los mejores jugadores del United de los últimos años. En mayo había sido elegido mejor jugador de la Premier League como figura del resurgimiento del equipo bajo las órdenes de Carrick. Desde su llegada para la temporada 2020/21, suma 112 goles y 110 asistencias en 340 partidos oficiales con los Red Devils.

FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHGetty Images
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Manchester United: la salida de Michael Carrick ya parecía sellada

Que Carrick siga en el cargo resulta, sin embargo, bastante sorprendente. Su salida parecía ya sellada tras una racha de derrotas, algunas de ellas desastrosas. Antes del espectacular triunfo en la Liga de Campeones, los Red Devils llevaban nada menos que diez partidos oficiales sin ganar. En la Premier League ocupan apenas el 17.º puesto, con un pobre balance de siete puntos. Por ello, desde hace semanas persisten los rumores sobre la destitución del excentrocampista del United.

Entre los nombres barajados recientemente para sustituirlo figuran Antonio Conte y Julian Nagelsmann, ambos sin club. Este último también ha sido relacionado con un regreso al RB Leipzig. Según informa Sport Bild, el exseleccionador alemán es una especie de «hombre en la sombra» del actual entrenador, Martin Demichelis.

Carrick asumió el cargo de forma interina en enero de este año, como ya había hecho a finales de 2021, en sustitución de Ruben Amorim. Desde mayo es oficialmente el entrenador principal. Su contrato se extiende hasta 2028.

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