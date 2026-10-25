Hace casi tres años, Emre Can, capitán del Borussia Dortmund actualmente lesionado por una rotura del ligamento cruzado, fue elegido «Internacional del año 2023» por una amplia mayoría. En aquella votación del club de aficionados de la selección alemana se recibieron casi 50.000 votos. El 64,6 % fue para Can.

Pronto quedó claro que el resultado no tenía sentido. Al fin y al cabo, el defensa central solo había disputado 412 de los 990 minutos posibles con la selección alemana y no había jugado en cinco de sus once partidos de 2023. Pero dos cuentas con muchos seguidores en X habían pedido en broma que se votara a Can, y su llamamiento surtió efecto.

También el sábado ganó una votación un jugador del Dortmund, en un resultado bastante grotesco. Felix Nmecha fue elegido jugador del partido en la victoria del BVB por 1-0 ante el Eintracht de Fráncfort. El internacional recibió el 23 % de los votos emitidos a través de la aplicación oficial de la Bundesliga entre el minuto 86 y el pitido final.

El resultado sorprende por varios motivos. Nmecha había sido sustituido en el minuto 79, con 0-0 en el marcador. Entró en su lugar Jobe Bellingham, que un minuto después asistió a Maximilian Beier en el gol de la victoria. Por lógica, Beier debería haber encabezado las preferencias de los aficionados gracias a su espectacular tanto decisivo. O quizá Joey Veerman, que organizó con acierto el juego del Dortmund como un quarterback.

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Felix Nmecha no encuentra en el BVB el gran nivel del año pasado

Nmecha, en cambio, firmó una actuación discreta y volvió a demostrar que ahora mismo está lejos del gran nivel que logró mantener desde la temporada pasada hasta el Mundial. Allí, Nmecha estuvo en boca de todos y fue objeto de numerosos rumores de traspaso, según los cuales algunos clubes ingleses habrían estado dispuestos a pagar cifras de tres dígitos en millones por él.

Sin embargo, Nmecha ha tenido hasta ahora un mal comienzo de temporada, si se exceptúa su importante doblete como suplente, que incluyó un gol de chilena, ante el recién ascendido Paderborn (3-0). Por lo demás, no suma ningún otro gol ni ninguna asistencia.

Eso no significa, ni mucho menos, que el jugador de 26 años esté completamente perdido. Sus cifras en las estadísticas principales corresponden a un buen promedio. Pero a alguien como él, de quien se espera que marque diferencias para el BVB, se le exige más que a otros. «El BVB sin Felix es un equipo distinto al que es con él», dijo también el entrenador Niko Kovac el pasado abril, cuando Nmecha estuvo ausente por una rotura de ligamentos en la rodilla y el Borussia echó de menos su función de enlace entre líneas.

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Felix Nmecha: pérdidas de balón, poca intensidad y falta de ritmo

Ahora, sin embargo, Nmecha ofrece muchas más sombras que luces. En la salida de balón comete pérdidas innecesarias, a menudo por descuidos. En los duelos directos cuando no tiene el balón actúa con poca contundencia y solidez, y debe mejorar sus movimientos sin balón. También le falta intensidad tanto en ataque como en defensa y, pese a jugar con regularidad, carece de ritmo.

No se le puede reprochar falta de esfuerzo al jugador, internacional en 14 ocasiones. Nmecha asume responsabilidades sobre el campo, corre y lo intenta mucho, pero demasiado a menudo no le salen las cosas o toma decisiones equivocadas. Como suele moverse en espacios reducidos, eso provoca por lo general situaciones comprometidas de inmediato.

«Felix todavía no está, desde luego, al nivel al que puede llegar», dijo Kovac hace seis semanas, después de sustituir al discreto Nmecha en el descanso en Hoffenheim. «Jugó el Mundial. La preparación quizá no fue como de costumbre, pero ahora necesita algo de tiempo. Tenemos que recuperarlo poco a poco. Físicamente aún no está al nivel que me gustaría, al que puede estar y al que ya estuvo. Pero llegará».

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Un descanso le vendría bien a Felix Nmecha, que no atraviesa su mejor momento

En Dortmund todavía esperan ese momento, aunque Nmecha ya ha disputado tres partidos completos de 90 minutos y ha mejorado respecto a principios de septiembre. No así en cuanto a actuaciones dominantes: en ese aspecto, aún tiene mucho terreno por recuperar.

«La gestión de las cargas siempre es una expresión curiosa», dijo Nico Schlotterbeck a Sky tras la victoria ante el SGE, cuando le preguntaron por los exigentes desplazamientos del conjunto de Westfalia en los últimos días. «Yo siempre puedo jugar», afirmó el capitán, aunque matizó que quizá para él, como defensa, sea más fácil: «Creo que arriba es un poco diferente».

Nmecha es el séptimo jugador del BVB con más minutos disputados. Ante ese dato y su bajón de forma, le vendría bien un respiro. Kovac dio una pequeña pista de que eso podría ocurrir ya el martes, en el partido de la Copa de Alemania contra el Bremen. El técnico explicó que Jobe Bellingham «seguramente volverá a participar en la Copa» y que probablemente será titular. Después de la buena actuación de Veerman, tampoco parece muy probable que lo mande al banquillo.

Es posible que empezar en el banquillo sea justo el impulso que Nmecha necesita en el momento adecuado. Ha mostrado destellos de su capacidad, pero le falta por completo la regularidad. Kovac debe encontrar la manera de que Nmecha recupere su mejor nivel y sea más estable en sus actuaciones. Porque no cabe duda de que el BVB necesita al Nmecha dinámico y capaz de marcar diferencias del año pasado.

Felix Nmecha: sus cifras en el BVB