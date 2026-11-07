Se perfila en el horizonte un enfrentamiento inesperado por la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", después de que se intensificaran las especulaciones sobre la posibilidad de que el francés Arsène Wenger entre en la carrera por las próximas elecciones, para competir con el actual presidente Gianni Infantino, quien busca obtener un nuevo mandato pese a la polémica surgida a su alrededor en el último periodo.

Según el sitio "Foot Mercato", citando al diario "L'Équipe", el nombre del exdirector técnico del Arsenal suena con fuerza como uno de los candidatos más destacados para competir con Infantino en las elecciones previstas para el próximo 18 de marzo en la capital marroquí, Rabat.

Wenger, de 77 años, aún no ha tomado su decisión final, pero podría anunciar su postura para mediados de la próxima semana, tras una serie de reuniones destinadas a convencerlo de disputar la carrera. Y después de un largo periodo de vacilación, los datos indican que el entrenador francés está más cerca que nunca de estudiar la opción de presentar su candidatura.

El nombre de Wenger representa una baza importante para las partes que buscan competir con Infantino, pues el entrenador francés goza de una amplia fama mundial, además de su larga experiencia en el fútbol y sus relaciones extendidas dentro del continente africano y de Asia.

Asimismo, el hecho de que no pertenezca a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol "UEFA" podría otorgarle aceptación entre varias federaciones nacionales, en un momento en el que los informes señalan la existencia de voces dentro de los pasillos de la FIFA que respaldan la idea de su candidatura y trabajan para convencerlo de entrar en la competición.

No obstante, el hecho de que Wenger haya alcanzado los 77 años significa que, en caso de ganar, solo sería elegible para un único mandato de cuatro años de duración, según lo recogido por los informes.

El posible desafío a Infantino no se limita únicamente a Wenger, pues Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, anunció también su intención de disputar la competición por la presidencia de la FIFA, lo que abre la puerta a una carrera electoral que podría contar con más de un candidato para competir con el actual presidente.