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Poco más de un mes antes de la apertura del mercado de fichajes invernal, Jorge Mendes trabaja para definir destinos concretos que aceleren la salida de Alejandro Baldé del Barcelona, con el visto bueno del propio jugador.

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El diario Sport informó de que la operación de salida de Baldé está cobrando mucho impulso en Italia, después de que el lateral del Barcelona se haya convertido en uno de los nombres más destacados que se barajan en el mercado de fichajes invernal.

Según el diario Corriere dello Sport, la Juventus estudia la incorporación de Baldé en calidad de cedido, aprovechando la disposición del Barcelona a facilitar su salida el próximo mes de enero.

El periódico italiano tasó el valor del jugador en no menos de 40 millones de euros, cantidad que servirá de referencia para negociar una futura opción de compra.

Entre las fórmulas que podrían facilitar un acuerdo figura la inclusión de una opción de compra por valor de 40 millones de euros, que se convertiría en obligatoria si la Juventus logra clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada.

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De esta manera, el club italiano evitaría desembolsar una cantidad de forma inmediata, mientras que el Barcelona tendría la oportunidad de garantizarse un importante rédito económico al final de la temporada.

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Pero la Juventus no es el único club interesado en el jugador. La red Tuttomercatoweb asegura que el agente de futbolistas Jorge Mendes ha empezado a mover sus contactos para encontrar un destino adecuado para la salida de Baldé.

El pasado verano, Mendes ofreció los servicios de Baldé al Milan y a la Roma, dos clubes con los que mantiene una excelente relación y que siguen pendientes de su situación.

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Tuttomercatoweb apunta a que Mendes podría desempeñar un papel decisivo para cerrar la operación. Es más, considera que el Milan y la Roma gozan de cierta ventaja gracias a sus contactos previos con el agente del jugador, mientras que la Juventus sigue condicionada a la posible salida de algunos de sus futbolistas.

A pesar de ello, la Roma ha dado un paso atrás, al considerar que el salario del jugador es difícil de asumir, a menos que Baldé acepte una rebaja de su sueldo o que el Barcelona se haga cargo de una parte del mismo.

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Los posibles destinos de Baldé no se limitan a Italia, ya que el Mónaco sigue pendiente de la situación del jugador, cuyo papel en los planes de Hansi Flick ha disminuido y que necesita recuperar la regularidad en los minutos de juego.

El Barcelona ve en la salida de Baldé una oportunidad para obtener recursos económicos y emplearlos en reforzar otras posiciones de la plantilla.

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La adopción de la fórmula de cesión con opción de compra en el futuro abriría el camino para cerrar una operación que empieza a tomar forma, en un momento en el que apenas resta aproximadamente mes y medio para la apertura del mercado de fichajes invernal.