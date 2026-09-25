El Manchester United ha abierto una investigación interna para evaluar los daños económicos y deportivos que el club considera que podría haber sufrido como consecuencia de las infracciones financieras atribuidas a su vecino, el Manchester City, en un movimiento que coincide con los últimos acontecimientos del caso que examina la Premier League.

El diario The Athletic reveló que la directiva del United está revisando el impacto de los resultados de temporadas anteriores en los ingresos del club, incluidos los premios económicos y los réditos vinculados a la participación en la Liga de Campeones, durante los periodos en los que el Manchester City superó a su vecino en la clasificación de la liga.

La revisión incluye temporadas en las que el United terminó la liga como subcampeón por detrás del City, sobre todo la 2011-2012 bajo la dirección de Alex Ferguson, la 2017-2018 con José Mourinho y la 2020-2021 durante la etapa de Ole Gunnar Solskjaer.

También abarca la temporada 2015-2016, cuando el United ocupó la quinta posición por detrás del City, cuarto, perdiendo así la plaza en la Liga de Campeones por diferencia de goles.

El movimiento no se limita a calcular las diferencias en la clasificación de la liga, ya que el club estudia el reflejo de esos posibles resultados en las fuentes de ingresos ligadas a los títulos y a la clasificación para las competiciones europeas, en un intento de determinar el valor económico de los daños que podría haber sufrido a lo largo de los últimos años.

La revisión incluye el periodo de gestión del actual director ejecutivo Omar Berrada, quien anteriormente trabajó durante años en cargos directivos dentro del grupo Manchester City, antes de su traspaso al United.

Por su parte, el Manchester City mantiene su postura anterior, afirmando que los procedimientos relacionados con el caso siguen en curso y están sujetos a confidencialidad, sin cambiar su posición de rechazo a las acusaciones dirigidas contra él.

Las miradas de varios clubes de la Premier League se dirigen hacia lo que resulte de los procedimientos finales, ante el estudio de opciones legales que podrían permitir reclamar indemnizaciones si el caso deriva en la imposición de sanciones definitivas contra el Manchester City, algo que podría abrir la puerta a disputas económicas entre los clubes.