Una compañía aérea se ha visto implicada en el caso del club emiratí Al Wasl, en relación con la reciente crisis que siguió al aplazamiento de su partido ante el Al Nassr saudí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

La Confederación Asiática de Fútbol había anunciado, el pasado domingo, el aplazamiento del partido entre Al Nassr y Al Wasl, que estaba previsto para la noche de ayer lunes, hasta nuevo aviso, debido a la imposibilidad del club emiratí de llegar a Arabia Saudí.

El aplazamiento provocó un estado de indignación en los círculos futbolísticos saudíes, hasta el punto de que la Federación Saudí de Fútbol emitió un comunicado en el que aseguró que todas las condiciones estaban dispuestas para recibir a la delegación del Al Wasl con normalidad.

El periodista saudí Saeed Al Hilal reveló una sorpresa estruendosa, al asegurar que uno de los responsables del Al Nassr contactó con la compañía aérea comercial en Dubái para reservar un vuelo a la capital saudí, Riad, en el mismo horario que la delegación del Al Wasl.

El periodista saudí aclaró, en declaraciones al programa «Malaeb», que el responsable obtuvo, en virtud de esta reserva ficticia, un documento oficial que confirmaba la existencia de horarios disponibles para que la delegación del Al Wasl viajara a Riad.

Al Hilal señaló que los responsables del Al Nassr incluyeron este documento en el expediente de su reclamación contra el club emiratí, con el fin de obtener los puntos del partido sin tener que disputarlo en una nueva fecha.

El periodista saudí negó que la compañía aérea hubiera suspendido sus vuelos a Riad antes del partido, y aseguró que todo transcurría con normalidad y que fue la delegación del Al Wasl la que no viajó en la fecha establecida.

Cabe recordar que el Al Nassr ocupa el octavo puesto en el grupo Oeste de la Liga de Campeones de Élite de Asia con 3 puntos, cosechados de una victoria y una derrota, mientras que el Al Wasl ocupa el decimosexto y último puesto sin ningún punto.