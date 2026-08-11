El Al-Nassr comenzó a moverse de forma sorpresiva para cerrar su segundo fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano, aprovechando la crisis que atraviesa el club italiano Milan en los últimos tiempos.

El diario italiano "La Gazzetta dello Sport" señaló que el Al-Nassr desea fichar al francés Mike Maignan, guardameta del Milan, en el mercado veraniego en curso.

Esto llega en medio del deseo del club saudí de incorporar a un nuevo portero para suceder al brasileño Bento, especialmente con la cercana salida también del arquero saudí Nawaf Al-Aqidi.

El Al-Nassr quiere sacar provecho de la crisis que se ha desatado en torno a Maignan en los últimos tiempos, sobre todo tras retrasar su regreso, junto a su compañero Adrien Rabiot, a la concentración del Milan después del Mundial 2026, del 12 al 16 de agosto en curso.

Este asunto provocó un gran enojo entre la afición del Milan, que lanzó un fuerte ataque contra el guardameta francés, especialmente con el arranque de la temporada cada vez más cerca.

La misión del Al-Nassr parece complicada, sobre todo porque el jugador de 31 años renovó su contrato con el Milan el pasado enero por los próximos 5 años, hasta 2031.

Maignan, pese a ser uno de los jugadores mejor pagados del Milan, ya que percibe 7 millones de euros, tiene un salario que parece escaso frente a lo que podría cobrar en caso de trasladarse a la liga saudí, lo que refuerza las opciones del Al-Nassr de convencerlo.

Se espera que Maignan mantenga una reunión con la directiva del Milan y con el técnico portugués Rúben Amorim, en cuanto regrese al Milan, para definir de manera definitiva su situación con el equipo.

Cabe recordar que Maignan porta el brazalete de capitán del Milan, para el que juega desde su llegada a sus filas en 2021 procedente del Lille, y desde entonces ha disputado con él 204 partidos, en los que su portería encajó 208 goles y mantuvo la portería a cero en 75 ocasiones.

Asimismo, el guardameta del Milan fue el guardián del arco de la selección de Francia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que finalizó con Francia en el cuarto puesto.