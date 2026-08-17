El español Rodri se acercó a completar de forma definitiva su fichaje por el Barcelona, después de que el club catalán cerrara ayer domingo su acuerdo con el Manchester City respecto al traspaso, en una de las operaciones más destacadas del mercado de fichajes de verano. Solo restan por completar las pruebas médicas y la firma de los contratos como antesala del anuncio oficial de su incorporación.

Según el periodista Ashraf Ben Ayad, cercano al Barcelona, el reconocimiento médico de Rodri se realizará mañana por la mañana en Barcelona, después de que en un principio la intención fuera completarlo en la ciudad de Mánchester, antes de que el club catalán lograra facilitar hoy un avión para el jugador, cambiando así el programa de la operación y trasladando el último paso a España.

Este avance llega tras el acuerdo preliminar alcanzado entre el Barcelona y el Manchester City respecto al traspaso del centrocampista español, después de unas negociaciones en las que el club catalán presentó 3 ofertas, antes de que el club inglés aceptara la última.

Los informes apuntan a que el valor de la operación se acerca a los 76 millones de euros (60 en cantidad fija y 16 en variables), con un contrato que se extiende por 4 temporadas.

El reconocimiento médico constituye la última etapa antes de completar oficialmente la operación, ya que se espera que Rodri se someta a las pruebas necesarias tras su llegada a Barcelona, para después completar los trámites de la firma y el anuncio de su traspaso al conjunto catalán.

La incorporación de Rodri, coronado con el Balón de Oro en 2024, representa un enorme refuerzo para el centro del campo del Barcelona, tras 7 temporadas que pasó con el Manchester City, en las que conquistó 4 títulos de la Premier League y la Liga de Campeones, además de numerosos grandes torneos.