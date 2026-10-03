Cristiano Ronaldo se dirigirá a la capital saudí, Riad, mañana domingo, tras abandonar la concentración de la selección portuguesa en Dinamarca a raíz de su reciente crisis con el entrenador Jorge Jesús, en un paso que podría reflejar la intención de la estrella portuguesa de pasar página sobre el parón internacional y volver a sus compromisos con el Al Nassr, en lugar de buscar una rápida solución a la crisis que ha sacudido el ambiente de la selección.

El regreso de Ronaldo a Riad llega en un momento sumamente delicado, después de que abandonara la concentración de Portugal tras el anuncio de Jesús de que no sería titular en el duelo ante Dinamarca. Posteriormente, el jugador confirmó que había tomado la decisión de marcharse después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, comprometiéndose a revelar los motivos de su decisión en el momento oportuno.

La crisis se había desatado tras el partido ante Noruega, durante el cual Ronaldo permaneció en el banquillo todo el encuentro pese a haber participado en los calentamientos, mientras que Gonçalo Ramos marcó el gol de la victoria de Portugal por 2-1.

Después de aquello, la tensión entre el jugador y Jesús fue en aumento, antes de que el entrenador anunciara que Ronaldo tampoco sería titular ante Dinamarca, subrayando que no cambiaría sus decisiones técnicas por ningún jugador.

Según el diario portugués "Record", el viaje de Ronaldo a Riad en su avión privado, el mismo día en que Portugal disputa un partido (ante Noruega) durante el parón internacional, tiene un significado que va más allá de un simple regreso a Arabia Saudí; ya que el hecho de que el jugador retome su rutina habitual y se dirija a su club podría significar que se descarta cualquier solución rápida o arreglo urgente a la crisis, dejando que el asunto siga su curso durante el próximo periodo.

Esto se produce después de que fracasaran los intentos de Jesús y del presidente de la Federación Portuguesa de convencer a Ronaldo de que se quedara, ya que ambos se dirigieron al aeropuerto tras su salida de la concentración, pero el jugador tomó su avión privado con destino a Madrid.

Asimismo, su futuro internacional sigue siendo objeto de interrogantes, pese a que no se ha emitido ningún anuncio oficial sobre su retirada de la selección portuguesa.

Al mismo tiempo, la crisis no parece zanjada de forma definitiva; algunos informes han revelado la disposición de Jesús a celebrar una nueva reunión con Ronaldo en un intento de poner fin a la disputa, mientras que el capitán de Portugal aún no ha respondido a la invitación.