Cristiano Ronaldo se dirigirá a Riad, la capital saudí, este domingo, tras abandonar la concentración de la selección portuguesa en Dinamarca a raíz de su reciente crisis con el entrenador Jorge Jesús, en un movimiento que podría reflejar la intención de la estrella portuguesa de pasar página respecto al parón internacional y regresar a sus compromisos con el Al Nassr, en lugar de buscar una solución rápida a la crisis que ha sacudido el ambiente de la selección.

El regreso de Ronaldo a Riad llega en un momento sumamente delicado, después de que abandonara la concentración de Portugal tras el anuncio de Jesús de que no sería titular ante Dinamarca. Posteriormente, el jugador confirmó que había tomado la decisión de marcharse tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, prometiendo revelar los motivos de su decisión en el momento oportuno.

La crisis había comenzado tras el partido contra Noruega, durante el cual Ronaldo permaneció en el banquillo todo el encuentro pese a participar en los ejercicios de calentamiento, mientras que Gonçalo Ramos marcó el gol de la victoria para Portugal por 2-1.

Después, la tensión entre el jugador y Jesús fue en aumento, antes de que el técnico anunciara que Ronaldo tampoco sería titular ante Dinamarca, asegurando que no cambiaría sus decisiones técnicas por ningún jugador.

Según el diario portugués "Record", el viaje de Ronaldo a Riad en su avión privado, el mismo día en que Portugal disputa un partido (ante Noruega) durante el parón internacional, tiene un significado que va más allá de un simple regreso a Arabia Saudí; ya que la reanudación por parte del jugador de su rutina habitual y su regreso a su club podría significar descartar cualquier solución rápida o arreglo urgente de la crisis, dejando que el asunto siga su curso durante el próximo periodo.

Esto ocurre después de que fracasaran los intentos de Jesús y del presidente de la Federación Portuguesa de convencer a Ronaldo de quedarse, pues ambos se dirigieron al aeropuerto tras su salida de la concentración, pero el jugador tomó su avión privado rumbo a Madrid.

Asimismo, su futuro internacional sigue siendo objeto de interrogantes, pese a que no se ha emitido ningún anuncio oficial sobre su retirada de la selección de Portugal.

Al mismo tiempo, la crisis no parece zanjada de forma definitiva; ya que diversos informes han revelado la disposición de Jesús a celebrar una nueva reunión con Ronaldo en un intento de poner fin a la disputa, mientras que el capitán de Portugal aún no ha respondido a la invitación.