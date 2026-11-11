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El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, ha dado un nuevo paso en su carrera profesional, después de decidir adentrarse en el mundo de la ficción a través de una nueva serie.

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Ronaldo publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram, junto al famoso director y productor británico Matthew Vaughn, en la que comentó: "Grandes noticias, acaba de comenzar la producción de mi primera serie de televisión 'Day 1s', pronto habrá más".

¿Cuáles son los detalles de la nueva serie de Ronaldo?

Según reveló anteriormente el sitio web "Deadline", especializado en el seguimiento de noticias de arte y entretenimiento, Ronaldo trabajará en la producción de la serie "Day 1s", junto a Matthew Vaughn.

La obra no estará alejada del mundo del fútbol, ya que aborda principalmente el personaje de un agente de futbolistas británico llamado Stanley Dalton, protagonizado por Damian Lewis.

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Según revelaron varios informes, el propio Ronaldo aparecerá en la obra, junto al francés Thierry Henry, exestrella del Arsenal y el Barcelona, además del famoso rapero Dave, que podría aparecer en el primer episodio.

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Los informes señalaron que el rodaje ya comenzó en la capital británica, Londres, durante los últimos meses, aunque hasta el momento no se ha fijado una fecha definitiva para el estreno de la serie.

Un nuevo paso en la trayectoria de Ronaldo

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El anuncio oficial de Ronaldo llegó poco después de que anunciara su retirada del fútbol a nivel internacional, tras 23 años con la selección de Portugal, desde su primera aparición con ella en 2003.

Ronaldo puso fin a su andadura internacional después de disputar 234 partidos, en los que marcó 146 goles y conquistó tres títulos con la selección de su país, el más destacado el Campeonato de Europa "Eurocopa 2016", además de dos títulos en la Liga de Naciones de la UEFA.

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Ronaldo puso punto final a su trayectoria con la camiseta de la selección de su país tras una crisis que acaparó la atención de los círculos deportivos durante el pasado parón internacional y que generó dudas sobre su relación con su entrenador Jorge Jesus.

La tensión se adueñó de la selección de Portugal después de que Ronaldo abandonara la concentración del equipo en Dinamarca sin permiso.

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Ronaldo ya había cumplido la sanción de suspensión de 30 días y también abonó una multa económica de 255 euros, tras abandonar la concentración de la selección.

La estrella portuguesa ya había mostrado su disposición a aceptar cualquier sanción derivada de su comportamiento, algo que efectivamente ocurrió, pero la crisis no se detuvo en el aspecto disciplinario, ya que la relación entre él y Jesus no logró superar la disputa que surgió entre ambos.

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Ronaldo se sintió traicionado por las declaraciones explicativas que realizó el entrenador portugués, al considerar que no respetaron el acuerdo explícito al que habían llegado ambas partes durante una reunión previa, lo que le llevó a aclarar su postura en un mensaje de tono contundente.

El estado de tensión entre ambas partes continuó, en medio de dudas sobre la presencia de Ronaldo en la próxima lista de Portugal, que se prepara para enfrentarse a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 17 del mismo mes, en las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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A pesar de que el nombre de Ronaldo figuraba en la lista preliminar de la selección de cara a ambos partidos, la decisión de retirarse puso punto final a las especulaciones sobre su regreso, de modo que el dueño del dorsal número 7 se ausentará de la selección de su país en lo que resta de su carrera futbolística.

La Federación Portuguesa de Fútbol, representada por su presidente Pedro Proença, había intentado intervenir para contener la crisis y devolver a Ronaldo a las filas de la selección, pero los esfuerzos de mediación no lograron que las cosas volvieran a la normalidad.