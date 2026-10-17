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Movimiento sorprendente de Enrique antes de la batalla entre el París y el Barcelona

Strasbourg vs Paris Saint-Germain
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Paris Saint-Germain vs Barcelona
Barcelona
Liga de Campeones
Luis Enrique
Francia
España

Enrique da descanso a las estrellas del París ante el Estrasburgo

Entre los dos grandes duelos ante el Manchester City y el Barcelona en la Champions League, el Paris Saint-Germain regresa a la competición de la Ligue 1 cuando visite al Estrasburgo, en el marco de la séptima jornada, esta noche de sábado.

El sitio Foot Mercato informó de que Luis Enrique, técnico del París, prefirió dar descanso a la mayoría de las estrellas del equipo ante el Estrasburgo, como preparación para afrontar la ardiente batalla contra el Barcelona el próximo martes.

No resultó extraño que Enrique, fiel a su filosofía basada en la gestión de los minutos de participación de los jugadores y en la rotación de la alineación, apostara por un once notablemente distinto al que regresó con los tres puntos ante el Manchester City.

Enrique solo mantuvo a Safonov, a Zaïre-Emery, que llevará el brazalete de capitán, y a Mayulu en sus puestos en el once inicial, que registra el regreso de varios jugadores, entre ellos destacan Ferran Torres en la punta de ataque, Kvaratskhelia en la banda izquierda y João Neves en el centro del campo.

En el banquillo del París se sentaron muchas estrellas, como Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Doué, Pacho, Nuno Mendes y Fabián Ruiz.

La alineación del Paris Saint-Germain fue la siguiente:

Safonov, Zaïre-Emery, Zabarnyi, Lucas Hernández, Lucas Digne, Neves, Beraldo, Doué, Mayulu, Ferran Torres, Kvaratskhelia

Mientras que la alineación del Estrasburgo fue la siguiente:

Jörgensen, Antoy, Mitchell, Koulibaly, Ouso, Diop, Isojo, Yassine Jessim, Reyna, Baldé, Harder


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