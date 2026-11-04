Movimiento oficial del Barcelona que pone a Raphinha en primer plano: la fecha ya está fijada

Raphinha se prepara para firmar su nuevo contrato con el Barcelona mañana jueves, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para prolongar su vínculo hasta el año 2030, en un paso que llega coincidiendo con el gran momento del extremo brasileño y su brillantez goleadora, tras liderar al equipo en la victoria por 3-0 sobre el Aston Villa en la Liga de Campeones de Europa.

Deco, director deportivo del Barcelona, ya había anunciado el acuerdo de renovación durante la reunión de la Asamblea General de socios el pasado mes de septiembre.

El Barcelona anunció en un comunicado oficial este miércoles que la ceremonia de la firma se celebrará mañana con la presencia del presidente del club, Joan Laporta.

Raphinha atraviesa un periodo excepcional en lo goleador, después de marcar dos goles ante el Aston Villa, prolongando así su racha anotadora por tercer partido consecutivo y firmando un doblete en dos partidos seguidos, lo que confirma su gran importancia en el engranaje ofensivo del equipo.

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El segundo gol de la estrella brasileña llegó tras un preciso pase de Fermín López, antes de añadir su otro tanto después de un destacado esfuerzo individual de João Cancelo, elevando su cuenta a 23 goles con la camiseta del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa e igualando el registro de Robert Lewandowski.

Con esta gesta, Raphinha ascendió al tercer puesto en la lista de máximos goleadores históricos del Barcelona en la competición, empatado con Lewandowski y por detrás de Luis Suárez, con 25 goles, y de Lionel Messi, que encabeza la lista con 120 goles en 149 partidos.

Raphinha también igualó el registro de Ronaldinho, tras alcanzar los 94 goles con la camiseta del Barcelona en todas las competiciones.

Los números de Raphinha esta temporada revelan la magnitud de su impacto con el Barcelona, después de marcar 19 goles en 13 partidos oficiales, recuperando su mejor nivel tras los problemas físicos que lo afectaron la temporada pasada.