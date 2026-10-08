Mourinho ya ha visto suficiente y quiere desprenderse cuanto antes de dos jugadores del Real Madrid

José Mourinho ya no necesita volver a ver a dos jugadores en el Real Madrid, según informa The Athletic. Se trata de Raúl Asencio y Andriy Lunin.

Asencio ya podía salir del Real Madrid el pasado verano. El defensa español rechazó ofertas del Galatasaray y de clubes ingleses.

Esperaba poder demostrar su valía con el regreso de Mourinho, pero no lo ha conseguido, en parte por el hecho de que sufrió una grave lesión en la preparación de la temporada.

Una fractura por estrés en la tibia derecha mantendrá al defensa de 23 años varios meses de baja. Marca informó de que podría no regresar hasta comienzos de 2027, ya que fue operado la semana pasada.

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Lunin tuvo minutos con cierta regularidad en los últimos años, en parte por las numerosas lesiones de Thibaut Courtois. El guardameta ucraniano ya ha defendido la portería del Real Madrid en más de setenta ocasiones.

Actualmente, Courtois está completamente recuperado y Mourinho no está convencido con su segundo portero. El técnico portugués no lo ve como el número uno del futuro. Puede salir ya en el mercado de invierno.