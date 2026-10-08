El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, habló sobre su relación con los árbitros, especialmente tras la polémica del derbi, que terminó con la derrota del conjunto merengue por 1-2.

El diario AS publicó las declaraciones de Mourinho durante su entrevista con el diario Corriere dello Sport, donde dijo: "¿Mi relación con los árbitros? No creo que el problema esté en mi persona. El problema es la mala suerte que me acompaña cuando llego a un determinado club".

Y continuó: "Aquí, en el Real Madrid, viví la fase importante del caso Negreira. Nadie sabía nada de ello, pero nosotros lo vivimos. Ocurrió".

Y recalcó: "Después me marché, y ahora todo el mundo lo sabe. Pero yo estaba pensando en otra cosa, en Turquía, después de un gran escándalo turco; este tipo de situaciones me ocurrían con mucha frecuencia".

Mourinho recordó los detalles de su regreso al Real Madrid, al decir: "Normalmente, lo primero que ocurre es un contacto, y luego comienza el revuelo cuando ya hay algo en marcha. Pero aquí ocurrió todo lo contrario. El revuelo comenzó cuando no había ningún contacto. Yo estaba en el Benfica, feliz. Es un club especial para mí, y está a 10 minutos de mi casa, algo que no sucedía desde hacía 20 años".

Y señaló: "El club necesitaba un cambio radical. Pensaba que me quedaría allí con mi contrato de tres años. Luego comenzó el revuelo. Me sorprendió, y no le di importancia. Me dije a mí mismo: es solo un rumor".

Y apuntó: "El Real Madrid había cambiado de entrenador a mitad de temporada, y luego llegó Arbeloa. Los resultados aún no se conocían, y comenzó el revuelo. Pero nadie me dijo nada. Cuando empezaron los rumores, me dije a mí mismo que aquello no podía ser cierto. Nunca pensé que pudiera ser verdad".

Sobre el incidente entre Prestianni y Vinícius, comentó: "Fue un punto muy delicado y difícil para nosotros, porque al final Prestianni fue sancionado, y no por racismo. Fui víctima de la opinión pública, y sobre todo de muchos oportunistas, por una situación que estuvo completamente fuera de control".

Y añadió: "Tienes a un jugador que dice que esto no es cierto. Y nadie tiene una prueba de que lo sea. No puedes tomar una posición. Y digas lo que digas, la opinión pública seguirá estando equivocada. Lo que de verdad me gusta al final de esta historia es que, por un lado, había un chico magnífico, y por otro, había un chico ideal".



