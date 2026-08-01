Mourinho: vi tres caras del Real Madrid y este jugador es "un pobre"

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, habló sobre el rendimiento de su equipo blanco durante el empate amistoso por 2-2 ante el Fiorentina italiano.

El diario As publicó las declaraciones de Mourinho al canal del Real Madrid, donde dijo: "He visto tres caras del equipo, un equipo fresco, otro cansado y un tercero muy cansado".

Y continuó: "El equipo fresco jugó de manera espléndida, y el resultado de 2-1 al final de la primera parte fue mucho menos de lo que merecía el rendimiento, porque ofrecimos una primera parte de gran calidad y podríamos habernos adelantado con tres o cuatro goles fácilmente".

Y añadió: "Después de eso el partido se volvió más físico, y el rival ejerció una gran presión sobre nosotros, y aquí apareció la segunda cara del equipo. Y cuando te ves obligado a defender dentro del área con jugadores jóvenes como Joan y Mario, ofrecieron un gran partido, pero físicamente todavía no están en el nivel que les permita enfrentarse a un delantero fuerte como Moise Kean".

Mourinho destacó: "En cuanto a la tercera cara, es la que más me gustó, y es un equipo muy cansado pero que supo mantenerse compacto y recuperó el control del desarrollo del juego".

Y señaló: "Dumfries y Endrick solo han hecho tres sesiones de entrenamiento, y aun así cada uno de ellos jugó más de 70 minutos. Es un esfuerzo magnífico y tiene un gran valor para mí, y les agradecí lo que nos ofrecieron. Sinceramente, me gustó todo".

Sobre sus conclusiones del partido, Mourinho respondió: "Este es el Real Madrid con las posibilidades y los jugadores de los que disponemos actualmente. Les dije a los jugadores antes del partido que el Real Madrid sigue siendo el Real Madrid incluso en los partidos amistosos".

Y recalcó: "Hoy me vi obligado a alinear a los hombres, por así decirlo, que tenía disponibles. Solo entrenamos ayer, y dedicamos la sesión a algunos aspectos organizativos".

Y agregó: "Alineamos al pobre Carlos Espí, que todavía parece estar despertando de un sueño; entrenó con nosotros solo una hora ayer, y hoy nos ayudó para conocer el significado de jugar para el Real Madrid".

Y dijo: "Estoy muy contento con el trabajo que ofrecen los jugadores desde el primer día. Lo que me preocupa es la ausencia del resto de los jugadores, pues habría deseado disponer de tres semanas de trabajo con ellos también, pero eso no es posible".

Y añadió: "El lunes llegarán Vinicius, Brahim Díaz y Bernardo Silva. Además, Dumfries, Carlos y Endrick tendrán un mayor número de sesiones de entrenamiento... y seguiremos trabajando hasta que se complete la llegada del resto de los jugadores".

Y concluyó: "Hasta ahora no he sentido nada especial, pues los partidos de verdad todavía no han comenzado".