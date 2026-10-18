El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, habló sobre la amplia victoria que logró su equipo ante el Sevilla por 4-1, la tarde del domingo, en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de la novena jornada de LaLiga, elogiando el rendimiento de sus jugadores y su concentración durante todo el partido. También se refirió al regreso del defensa brasileño Éder Militão, a la carga de partidos y a los objetivos del equipo blanco en la Liga de Campeones.

El diario español "As" recogió las declaraciones de Mourinho tras el encuentro, en las que afirmó que el Real Madrid firmó un partido sólido frente al Sevilla, gracias a la calidad colectiva e individual que mostraron sus jugadores: "Jugamos bien desde el principio, los jugadores estuvieron muy concentrados y entusiasmados, y mostraron un gran respeto por un rival que estudiamos bien. Hubo un nivel alto de calidad en nuestro juego colectivo y un nivel alto de calidad individual".

Y añadió: "Hicimos tres cambios para aportar una dinámica y una energía diferentes después del difícil partido en Roma. Jugamos muy bien en general, el gol del Sevilla llegó en un momento que nadie esperaba, luego recuperamos el equilibrio y resolvimos el partido".

El director técnico del Real Madrid continuó hablando del regreso de Militão tras su larga lesión, subrayando que su reaparición representa un impulso importante para el equipo, especialmente después del difícil periodo que vivió durante los últimos meses: "Pienso en esta noche maravillosa y en el regreso de Militão, algo que nos entusiasma como equipo. Lo hemos visto sufrir y trabajar duro durante estos últimos meses".

Sobre el estado técnico y físico del defensa brasileño, Mourinho explicó que el jugador tiene un gran potencial, pero que necesita más tiempo para recuperar plenamente su nivel: "Es un jugador excelente, solo ha entrenado con el equipo durante tres semanas después de una larga ausencia. Todavía le queda un camino largo, pero puedes ver su potencial en los entrenamientos. Es un jugador muy importante para el equipo".

Y agregó: "Tenemos que tener paciencia y darle estas pequeñas oportunidades para que crezca su confianza en sí mismo", teniendo en cuenta que el defensa brasileño entró en el minuto 85 del partido.

Mourinho se refirió también al rendimiento del Real Madrid en el último periodo, después de que el equipo lograra tres victorias consecutivas tras el parón, señalando que el trabajo colectivo es la base del proceso de crecimiento, pese a la carga de partidos y al poco tiempo disponible para entrenar.

Y explicó: "Creo que hoy hicimos un gran partido, y en Roma fue un partido muy difícil, pero el equipo supo reaccionar. Somos un equipo y trabajamos siempre como un equipo para mejorar. Solo llevamos muy poco tiempo jugando juntos".

Y completó: "Es difícil tener la tranquilidad que tienen otros entrenadores en otros clubes, pero aprovechamos al máximo cada minuto que tenemos, y mañana volveremos a los entrenamientos, porque jugaremos contra otro equipo que ya jugó ayer y tiene una ventaja de 24 horas", en referencia al partido ante el Leipzig el miércoles en la Liga de Campeones.

Sobre el hecho de que el número de goleadores del Real Madrid haya llegado a diez jugadores, el entrenador portugués insistió en la importancia de la contribución de todos los integrantes del equipo, afirmando que la valoración del éxito no depende únicamente de los goles, sino de lo que cada jugador aporta al grupo: "Cada uno contribuye a su manera. Courtois está jugando a un nivel muy alto, y esa es también la responsabilidad de Lunin. Como dije ayer, no hay una sola forma de valorar el mérito; en mi caso, hay 24 jugadores que lo merecen".

Mourinho habló además de la importancia de sumar los nueve puntos completos en los tres primeros partidos de la Liga de Campeones, aclarando que el objetivo no se limita a asegurar la clasificación, sino que se extiende a terminar la fase de liga entre los ocho primeros puestos, para evitar jugar la eliminatoria previa: "Eso sería ideal. Hay dos objetivos en esos ocho partidos: clasificarse y después llegar a los ocho primeros puestos, lo que reduce el número de partidos de repesca que tienes que jugar".

Y añadió: "La temporada pasada, el Real Madrid tuvo que jugar esos partidos, y no son partidos bienvenidos. Sumamos seis puntos ante los dos mejores equipos italianos (Inter y Roma)".

El director técnico del Real Madrid cerró sus declaraciones subrayando la fortaleza del Leipzig, su próximo rival, y advirtiendo del peligro de los equipos que buscan reaccionar tras sufrir derrotas duras, en referencia a su derrota ante el Bayern Múnich (6-1) ayer: "El Leipzig es un equipo muy fuerte que viene de una derrota dura ante el Bayern Múnich, y los equipos que atraviesan un bajón en su nivel son más peligrosos".







