José Mourinho, entrenador del Real Madrid, mostró su satisfacción por la contundente victoria ante su invitado, el Rayo Vallecano, por 4-1 en la quinta jornada de LaLiga.

El diario As publicó las declaraciones de Mourinho al canal del Real Madrid, donde dijo: "La victoria fue importante, especialmente tras la derrota de la pasada jornada frente al Real Betis".

Y añadió: "Decidimos el partido en la primera parte, y no estuvimos brillantes en la segunda, pero no es algo fácil".

Y subrayó: "Trabajar de la manera en que lo hicimos después del partido de la Liga de Campeones de Europa, no se trata solo del aspecto físico, sino también del mental. Hicimos algunos cambios en los jugadores, y le dimos estabilidad al centro del campo, y ya la encontramos. Los jugadores merecen mi respeto y mis aplausos".

Y señaló: "26 disparos y 14 goles en nuestra casa, marcamos muchos goles, pero también desperdiciamos un número enorme de ocasiones. Somos un equipo que sabe cómo gestionar el partido, somos un equipo muy impetuoso, que recupera el balón y arranca con rapidez. Cuanto más ímpetu pones, más difícil resulta aumentar la velocidad".

Y apuntó: "Llegará un día en que uno de los equipos castigará todas esas ocasiones perdidas, y en el que entrarán esas seis o siete ocasiones que desperdiciamos ese día".

El técnico portugués agregó: "Estoy contento con la victoria. Habéis visto cómo terminaron el partido Jude Bellingham, Dumfries y Koundé".

Y aclaró: "No puedo hacer 10 cambios. La sustitución de Valverde fue una medida preventiva. Sufría algo en el tendón de Aquiles, y tenemos que tratar el asunto con cierta cautela".

Y continuó: "Tras 3 días de un partido exigente, logramos la victoria, y los goles llegaron de nuevo tras la presión, y eso me gusta mucho, pero no siempre podemos hacer la presión alta. En partidos como el de hoy, podemos hacerlo".

Y apuntó: "Hasta ahora no he visto un equipo que no tenga jugadores talentosos. Es normal que generen peligro o marquen goles en tu portería. Pero la victoria fue merecida".

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