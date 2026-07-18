Mourinho toma sus primeras decisiones: seis jugadores forman la columna vertebral del Real Madrid

El portugués José Mourinho ha regresado al Real Madrid con la ilusión de recuperar el prestigio del equipo y pelear por todos los títulos, aunque su labor no será fácil desde el principio. Antes del inicio de la nueva temporada, «The Special One» debe decidir su once titular, tarea complicada por los refuerzos llegados en verano y la fuerte competencia en varias posiciones.

Según el diario español «AS», el técnico aún analiza aspectos técnicos y no ha definido los titulares de cinco posiciones clave. Los fichajes de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva han elevado la competencia, por lo que la pretemporada resultará decisiva para definir la alineación inicial.

Pese a ello, considera a Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Marc Cucurella y el portero Thibaut Courtois como los pilares de su proyecto. Sin embargo, la competencia persiste en el lateral derecho, la pareja de centrales, una plaza en el centro del campo y el extremo derecho.

Conflicto y dilema

El fichaje de Denzel Dumfries ha complicado la situación de Trent Alexander-Arnold. El estilo del holandés, basado en fuerza física, disciplina defensiva y gran esfuerzo, encaja mejor con la filosofía de Mourinho.

Trent, en cambio, destaca por su aportación ofensiva, la creación de juego y el pase, aspectos que pueden enriquecer el ataque y aliviar la presión en la banda contraria. Ambos tendrán minutos, pero solo uno ocupará el once en los partidos clave.

La pareja de centrales es otro dilema, agravado por la llegada de Ibrahima Konaté, que eleva a cinco los candidatos.

El francés, titular en el Liverpool pese a no jugar el Mundial, quiere afianzarse en el once.

Dean Hooysen, por su parte, intenta recuperar el nivel que mostró en el Mundial de Clubes antes de que su rendimiento bajara durante la temporada.

Antonio Rüdiger y Éder Militão parten con ventaja por su experiencia y por haber ganado la Liga de Campeones con el Real Madrid, aunque su estado físico genera dudas tras una temporada marcada por lesiones y recuperaciones.

Raúl Asensio, canterano del club, sigue siendo una opción para Mourinho gracias a su compromiso y buen nivel cada vez que juega.

Fuerte competencia en el centro del campo

La llegada de Bernardo Silva amplía las opciones en el centro del campo, tras su experiencia en esa posición con el Manchester City la temporada pasada y su participación en el Mundial como extremo.

Compite con Valverde y Tchouaméni por la titularidad, mientras que Camavinga trata de recuperar su mejor nivel tras un bajón.

El joven Thiago Pitarch, que quiere más minutos, se reunirá con Mourinho para definir si se queda o sale cedido.

Además, el club vigila el mercado por si aparece un refuerzo oportuno, aunque aún no hay objetivos definidos.

El extremo derecho, la última incógnita

La banda derecha sigue siendo la posición más incierta. Michael Olise sigue siendo el gran sueño de la directiva, pero, si no se concreta, el club recurrirá a las opciones de la plantilla.

Arda Güler parte con ventaja tras su buen rendimiento la temporada pasada, mientras que Brahim Díaz sigue peleando por la titularidad.

Franco Mastantono y Endrick deben decidir si permanecen en el primer equipo o salen cedidos para ganar minutos.

Rodrygo, en tanto, avanza en su recuperación y podría reaparecer en los primeros meses de 2027.

Los mundialistas se reincorporarán entre el 5 y el 10 de agosto para cerrar la plantilla antes del inicio liguero.

Esta pretemporada será clave para Mourinho y su cuerpo técnico, que deberán resolver las últimas dudas y elegir el once con el que buscarán recuperar la Liga y competir en todas las frentes.