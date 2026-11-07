El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, dirigió duras críticas al calendario de la Liga española tras la victoria de su equipo por tres goles a cero ante el Valencia en el estadio de Mestalla, al asegurar que la carga de partidos y los desplazamientos consecutivos no dan a sus jugadores el tiempo suficiente para recuperarse, mientras elogió el espíritu del grupo y atribuyó todo el mérito a los jugadores por las victorias consecutivas.

El diario español "Sport" señaló que Mourinho aprovechó la rueda de prensa posterior al partido para quejarse del calendario de su equipo, después de que el Real Madrid disputara 3 encuentros fuera de casa ante el Santander, el Atenas y el Valencia en apenas 7 días, y se viera obligado a regresar de Grecia a las tres de la madrugada.

Al ser preguntado por el mensaje que dirigiría a Javier Tebas, presidente de la Liga española, el entrenador portugués respondió con ironía: "No, no tengo ningún mensaje, debo seguir siendo humilde, ellos tienen todo el poder".

Mourinho añadió, en señal de protesta por los horarios de los partidos: "Lo único que pido es que no nos pongan en estas condiciones otra vez; que juguemos el domingo, luego el miércoles y luego el sábado. Esto no tiene sentido, es algo parecido a una broma".

El entrenador del Real Madrid comparó el calendario de su equipo con los horarios de sus rivales directos, el Barcelona y el Atlético de Madrid, explicando que ambos equipos jugaron el martes y disputarán sus siguientes partidos el domingo, mientras que sus jugadores se vieron obligados a dormir en la ciudad deportiva de Valdebebas tras el regreso de Atenas.

Cerró su intervención sobre esta crisis con un mensaje claro: "Les pido que nos dejen en paz".

En cambio, Mourinho rechazó atribuirse el mérito de las victorias que logra el equipo, al asegurar que los jugadores son quienes tienen el papel más importante en el estado de armonía y cohesión que vive el Real Madrid, y dijo: "Todo el mérito es de los jugadores. Son ellos quienes lo han hecho, y están unidos".

El entrenador portugués citó una jugada del partido para ilustrar la fortaleza de la unión entre sus jugadores, señalando que Kylian Mbappé corrió a cubrir el espacio que dejó Arda Güler después de que este se adelantara de su posición y el equipo perdiera el balón, considerando que esta acción refleja el espíritu del grupo.

Mourinho dijo: "Ese momento te lo dice todo sobre lo unido que está este equipo", antes de expresar su optimismo sobre el futuro del grupo, añadiendo: "Por mi experiencia, puedo decir que tengo un buen presentimiento con este equipo, tengo un buen presentimiento con el Real Madrid".

El entrenador también habló del ambiente de la afición en el estadio de Mestalla, señalando que la afición del Valencia reacciona ante cada decisión arbitral y participa con intensidad en el desarrollo del partido, al contrario de lo que ocurre en el estadio Santiago Bernabéu, donde considera que la afición sigue el encuentro con mayor tranquilidad.

Mourinho cerró sus declaraciones con un comentario irónico sobre el ambiente del vestuario tras la victoria, revelando que los jugadores celebraron poniendo música, pero que él no estaba satisfecho con sus elecciones, y dijo: "El ambiente es tranquilo y alegre, los jugadores pusieron música mala y ruidosa; es una música realmente horrible".