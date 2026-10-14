Mourinho, sorprendido: ¿por qué se anunció la sanción de Vinicius una hora antes del partido de la Roma?

El entrenador José Mourinho criticó el momento elegido para anunciar la sanción de cuatro partidos en LaLiga impuesta a su jugador Vinicius Junior, poco antes de que el Real Madrid dispute un partido importante en la Liga de Campeones de Europa, ante la Roma, que ejerce como local, esta noche del miércoles en el estadio Olímpico de la capital italiana.

Mourinho, comentando la sanción a Vinicius tras su expulsión en el último partido ante el Villarreal en LaLiga, dijo: "Creo que habría que preguntarle al comité por qué decidió publicar la noticia de la sanción de Vinicius minutos antes de que dispute un partido importante en la Liga de Campeones de Europa".

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Y continuó: "El Real Madrid es un club español, entonces, ¿por qué publican esta noticia ahora? ¿Por qué no la publicaron esta mañana? ¿O mañana por la mañana? ¿Por qué una hora antes del partido?".

Vinicius será titular en el encuentro, junto a Kylian Mbappé y Yan Diomande en la línea de ataque.

En otro orden, Mourinho explicó los motivos de alinear a la dupla formada por Rüdiger y Konaté en el eje de la defensa frente a la Roma, al señalar en declaraciones a la prensa antes del duelo con el conjunto romano: "Me gustó esta pareja ante el Villarreal, y cómo protegieron al equipo cuando jugamos con diez futbolistas. He confiado en ellos para el partido de esta noche, teniendo en cuenta el ambiente de entusiasmo que crearán los aficionados de la Roma".

Y añadió: "No digo que Huijsen fuera a rendir mal, pero creo que la experiencia de Rüdiger será útil esta noche".











