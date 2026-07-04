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Mourinho sorprende a la estrella del Real Madrid con una nueva decisión sobre su futuro

Fichajes
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A. Tchouameni
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Un cambio notable que afecta al mercado de fichajes de dos equipos de la Premier League

En los últimos días, el portugués José Mourinho, técnico del Real Madrid, ha modificado sus prioridades y sorprendido a dos gigantes de la Premier League.

Según TEAMtalk, Mourinho ha decidido retener al centrocampista francés Aurélien Tchouaméni, pretendido por Manchester United y Liverpool.

Mourinho ha pedido a la directiva madridista que lo mantenga en la plantilla y le dé una oportunidad real de consolidarse en el once titular la próxima temporada.

Esta decisión supone un duro golpe para Liverpool y Manchester United, que seguían de cerca al internacional francés.

En los últimos meses el club ha valorado fichar a Enzo Fernández (Chelsea) o a Rodri (Manchester City) para reforzar el centro del campo, pero ahora prioriza la continuidad de Tchouaméni.

Aunque el club blanco ha negado su interés en fichar a Fernández, el informe confirma que ya hubo contactos con sus representantes tras incluirlo Florentino Pérez en la lista de objetivos durante su campaña de reelección.

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Cambio de rumbo

No obstante, fuentes cercanas aseguran que, pese a reconocer su talento, el club blanco ya no lo ve como opción viable, igual que a Rodri.

Mourinho, además, aconsejó destinar los recursos a reforzar el centro de la defensa, al considerar que el equipo necesitaba más un defensa de primer nivel.

Liverpool y Manchester United contactaron a los agentes de Chouameni, dispuestos a negociar si el Madrid lo ponía en venta. Sin embargo, esta opción se descarta por ahora: el exjugador del Mónaco seguirá en el Bernabéu, tal como él deseaba.

El francés no quiere marcharse y aspira a triunfar de blanco, oportunidad que Mourinho parece dispuesto a concederle.

Liverpool y Manchester United, por tanto, buscarán otras opciones para el centro del campo mientras mantienen la vigilancia sobre el francés por si hubiera novedades.

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