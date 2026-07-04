Mourinho sorprende a la estrella del Real Madrid con una nueva decisión sobre su futuro

En los últimos días, el portugués José Mourinho, técnico del Real Madrid, ha modificado sus prioridades y sorprendido a dos gigantes de la Premier League.

Según TEAMtalk, Mourinho ha decidido retener al centrocampista francés Aurélien Tchouaméni, pretendido por Manchester United y Liverpool.

Mourinho ha pedido a la directiva madridista que lo mantenga en la plantilla y le dé una oportunidad real de consolidarse en el once titular la próxima temporada.

Esta decisión supone un duro golpe para Liverpool y Manchester United, que seguían de cerca al internacional francés.

En los últimos meses el club ha valorado fichar a Enzo Fernández (Chelsea) o a Rodri (Manchester City) para reforzar el centro del campo, pero ahora prioriza la continuidad de Tchouaméni.

Aunque el club blanco ha negado su interés en fichar a Fernández, el informe confirma que ya hubo contactos con sus representantes tras incluirlo Florentino Pérez en la lista de objetivos durante su campaña de reelección.

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Cambio de rumbo

No obstante, fuentes cercanas aseguran que, pese a reconocer su talento, el club blanco ya no lo ve como opción viable, igual que a Rodri.

Mourinho, además, aconsejó destinar los recursos a reforzar el centro de la defensa, al considerar que el equipo necesitaba más un defensa de primer nivel.

Liverpool y Manchester United contactaron a los agentes de Chouameni, dispuestos a negociar si el Madrid lo ponía en venta. Sin embargo, esta opción se descarta por ahora: el exjugador del Mónaco seguirá en el Bernabéu, tal como él deseaba.

El francés no quiere marcharse y aspira a triunfar de blanco, oportunidad que Mourinho parece dispuesto a concederle.

Liverpool y Manchester United, por tanto, buscarán otras opciones para el centro del campo mientras mantienen la vigilancia sobre el francés por si hubiera novedades.

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