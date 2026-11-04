Mourinho: Solo el Real Madrid puede ganar de esta manera, y los entrenadores me envidian

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, lanzó unas declaraciones llamativas tras la emocionante victoria ante el AEK Atenas, después de hablar sobre el carácter de su equipo y su capacidad para decidir los partidos en los últimos minutos.

El Real Madrid remontó para resolver el duelo en los minutos finales con un resultado de 3-2, en un nuevo escenario que refleja la insistencia del equipo en luchar hasta el pitido final, lo que llevó a Mourinho a expresar su gran confianza en sus jugadores, empleando una frase impactante durante la rueda de prensa.

El técnico portugués dijo, según destacó el diario español "As": "Estos partidos que se deciden en los últimos minutos... solo nosotros podemos ganarlos de esta manera. Nosotros... tenemos lo necesario para hacerlo".

Añadió que sus jugadores creen en su capacidad de remontar, señalando que tienen valentía y que él tiene la suerte de contar con un grupo de esta calidad.

Mourinho elogió la actuación del AEK Atenas, al considerar que el equipo griego fue una de las razones por las que el Real Madrid no mostró su mejor nivel, y dijo: "Jugamos ante un equipo muy difícil, que hizo un partido estupendo, quizá incluso su mejor partido. Estuvieron muy organizados desde el primer minuto, apostaron por el juego directo y mostraron una gran fuerza física e intensidad. Hicieron un partido excepcional".

Y agregó: "A pesar de las dificultades, seguimos dentro del partido, supimos gestionar los momentos críticos y mostramos un carácter fuerte pese a ir por detrás en el marcador. Y en el último minuto, cuando el partido se abrió y los dos equipos querían ganar, venció el equipo que posee mayor calidad individual".

Mourinho defiende a Vinicius

En cuanto a la actuación de Vinicius Junior, Mourinho negó que la presencia del jugador brasileño hubiera obligado a su compañero Diomande a cambiar de posición y jugar en la banda derecha en lugar de la izquierda.

Dijo: "Vinicius no provocó nada. Diomande vino al Real Madrid para jugar en ambas bandas, no en una sola. No le importa, y para él no cambia nada sea cual sea el lado en el que juegue".

Describió la actuación de Vinicius como aceptable, aclarando que sus decisiones sobre los cambios no estuvieron ligadas únicamente al partido, sino que también tuvieron en cuenta el próximo duelo ante el Valencia, previsto para el sábado.

Y cuando le preguntaron si necesitaba tratar a Vinicius con más mano blanda o con más firmeza, respondió en tono de broma: "80% con la mano derecha y 20% con la izquierda", en alusión a emplear en mayor medida un estilo blando en el trato con él.

Elogio especial a Bellingham y Endrick

Mourinho habló sobre Jude Bellingham, afirmando que es un jugador excepcional que posee un conjunto completo de cualidades difíciles de encontrar en otro centrocampista.

Dijo: "Desde mi llegada, está ofreciendo buenos niveles. Es un jugador único en su tipo, y no existe en el mundo un centrocampista que posea este grado de integralidad en todos los aspectos. Tiene trabajo, liderazgo, ambición, calidad y capacidad para llegar a la portería y marcar. Es un jugador excepcional".

Asimismo, Mourinho mostró su comprensión por la frustración de los jugadores que no disponen de minutos suficientes, entre ellos Endrick, pero subrayó que la calidad del banquillo le da muchas opciones, citando lo que ofreció Éder Militão pese a necesitar algo de tiempo para recuperar el ritmo de los partidos.

Explicó: "Hay muchos entrenadores que miran el banquillo de mi equipo con una envidia positiva, pues cuando tengo un problema y miro al banquillo, encuentro ante mí muchas opciones. Tenemos un grupo con una gran calidad, y mientras los jugadores trabajen únicamente por el equipo y dejen de lado las consideraciones personales, este grupo será muy fuerte".

Mourinho reveló su intención de realizar numerosos cambios en el duelo ante el Valencia, debido a la carga de partidos y al corto periodo de tiempo entre ambos encuentros, mencionando los nombres de Dean Huijsen, Konaté, Tchouaméni y Arda Güler entre los jugadores que se espera que se beneficien de los cambios.