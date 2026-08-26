Mourinho sobre su regreso al Bernabéu: he cambiado después de todos estos años

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, reveló sus sentimientos tras su regreso al estadio Santiago Bernabéu como técnico del conjunto merengue, por primera vez en 13 años, logrando la victoria (4-1) ante la Real Sociedad, la noche del miércoles, en un partido aplazado de la primera jornada de LaLiga.

Mourinho, en declaraciones a la prensa, dijo sobre la sensación de regresar al banquillo del Bernabéu: "Esto es mucho más bonito, mucho más maravilloso y emocionante. Pero ganar es algo estupendo y divertido. Antes del partido, te digo la verdad, después de todos estos años me he vuelto un poco más tranquilo. Pero sí, siempre está esa adrenalina antes del partido, aunque yo estaba muy tranquilo".

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Sobre la actuación estelar de Kylian Mbappé y su hat-trick, Mourinho dijo: "Hay algo que no me gusta mucho, pero debo hacerlo. No me gusta hablar de individuos, pues el mérito corresponde al equipo en su conjunto, pero lo que hizo Kylian Mbappé es una locura. Kylian tiene una calidad altísima".

Y sobre Jude Bellingham, Mourinho respondió al periodista: "Ya te dije antes que no me gusta hablar de individuos, pero acabo de hacerlo, y ahora vuelves a preguntarme de nuevo. Si hablamos de Jude, y de Vini, tenemos que hablar de Bernardo y de Federico".

Y añadió: "Los dos centrales estuvieron muy dominantes. El equipo estuvo bien, pero no podemos ocultar que tenemos jugadores de altísimo nivel, que jugaron, trabajaron y fueron solidarios. Tenemos grandes jugadores que me hicieron disfrutar, no solo como entrenador, desde luego, sino como una persona que ama el fútbol. Las cosas que hicieron estuvieron en lo más alto".

El Real Madrid había abierto su temporada con una victoria agónica ante su anfitrión, el Espanyol (2-1), el pasado sábado, antes de deleitar a su afición en el Bernabéu con una goleada aplastante sobre la Real Sociedad.





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