Mourinho sobre el Balón de Oro: el mejor del mundo no es de España ni del Saint-Germain

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, expresó su opinión sobre los candidatos al Balón de Oro y también reveló las últimas novedades sobre la situación de Endrick y Aurélien Tchouaméni antes del duelo ante el Málaga, mañana domingo en el estadio Santiago Bernabéu, en la tercera jornada de LaLiga.

Mourinho, durante la rueda de prensa previa al partido, dijo sobre el Balón de Oro: "Es un premio maravilloso a nivel individual. Este premio entra en la historia personal de un jugador determinado. Hay unos 12 jugadores de altísimo nivel, y de ellos tenemos 3 o 4 (en el Real Madrid)".

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Y añadió: "Para mí, el Balón de Oro debe ir a aquellos jugadores a los que echamos de menos para siempre cuando se retiran. Echo de menos a Maradona, (Ronaldo) Nazário, Messi, Zidane y Matthäus. No puedes dar el Balón de Oro a jugadores solo por ganar la Liga de Campeones o el Mundial. Si quieres premiar al ganador de la Liga de Campeones, entonces dale el Balón de Oro a Luis Enrique".

Y continuó: "En cuanto a España, De la Fuente lo merece sin duda. Ese es el mayor homenaje. El mejor del mundo es otra cosa, no tiene por qué ser del París Saint-Germain o de España. Hay dos, tres o cuatro, y sabemos quiénes son. Sabemos dónde están, están aquí. Sabemos quién ha hecho historia de forma individual este verano".

Mourinho agregó: "El Balón de Oro tiene un carácter político, y si la política interviene, eso no me gusta".

Endrick y Tchouaméni

Y sobre la situación de sus jugadores lesionados, Endrick y Tchouaméni, dijo: "Endrick es el más cercano a volver. No quiero arriesgarlo ante el Real Betis. Sinceramente, podría estar listo para el partido ante el Betis (en la cuarta jornada de LaLiga) o el primer partido en la Liga de Campeones".

Y añadió: "En cuanto a los otros casos, son más complicados. Respecto a Tchouaméni, tenemos que controlar nuestras emociones. No quiero que sus entradas y salidas sean frecuentes. No quiero que empecemos la temporada en agosto con una situación así. Espero que Tchouaméni esté listo, y prefiero esperar un poco".

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