Mourinho: si yo estuviera en el lugar de Vinicius, me habría marchado del Real Madrid

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió a su estrella brasileña Vinicius Junior, después de que fuera sancionado con cuatro partidos en LaLiga, asegurando que el jugador posee una fortaleza excepcional para afrontar las presiones, además de reconocer que cree que él mismo habría optado por marcharse del club si se hubiera encontrado en las mismas circunstancias.

Las declaraciones de Mourinho llegaron durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento ante el Sevilla, previsto para mañana domingo en LaLiga, después de la expulsión de Vinicius frente al Villarreal y de la consiguiente sanción, coincidiendo con las críticas que recibió el jugador tras su actuación ante la Roma en la Champions League, cuando el técnico decidió sustituirlo en el minuto 59 para dar entrada a Endrick en su lugar.

El cambio provocó entonces el malestar de Vinicius, antes de que más tarde aclarara que no estaba enfadado con su entrenador, sino consigo mismo por no haber ofrecido el nivel que esperaba de sí.

Mourinho revela el motivo del sufrimiento de Vinicius ante la Roma

Al ser preguntado por Vinicius, Mourinho comenzó su intervención comentando el interés por los detalles de los movimientos del equipo, antes de defender a su jugador, atribuyendo a Gian Gasperini, entrenador de la Roma, la responsabilidad de buena parte de las dificultades que atravesó el extremo brasileño durante el partido.

Mourinho declaró, según recogió el diario español "AS": "Tengo curiosidad por saber si a la gente le interesa conocer a qué hora llegamos a Valdebebas y también a qué hora nos vamos. Es gracioso".

Y añadió: "Vinicius disputó un partido muy difícil y, para mí, el principal responsable de la dificultad del partido que hizo es Gasperini, porque atacó constantemente por su banda. Fue muy complicado para mí, como entrenador, hacer los cambios".

El técnico portugués explicó que lo que le molestó no fue solo el rendimiento de su equipo, sino el momento del segundo gol de la Roma, que llegó cuando el partido estaba equilibrado y el Real Madrid no afrontaba problemas dignos de mención.

Y continuó: "En la segunda parte, la Roma cambió su manera de jugar, y lo que me molestó fue la naturaleza del segundo gol, porque llegó cuando el partido estaba equilibrado y no teníamos ningún problema. No debería haber hecho lo que hizo, pero ya está, no hay ningún problema. Hice 5 cambios, no solo uno. Las sustituciones son parte del fútbol".

¿Será Vinicius titular el miércoles?

Pese a criticar la actuación del jugador, Mourinho insistió en que Vinicius necesita trabajar más, aunque al mismo tiempo dejó entrever la posibilidad de que regrese al once inicial en el próximo partido ante el Leipzig en la Champions League el miércoles.

Dijo: "Vinicius tiene que trabajar más y, sin prometer nada, porque no me gusta hacer promesas, creo que será titular el miércoles".

En su comentario sobre la sanción de cuatro partidos, Mourinho se mostró satisfecho con el número de encuentros que se decidió sancionar al jugador, dando a entender que esperaba un castigo más severo.

Y afirmó: "Estoy contento con la sanción, porque iban a castigarlo con más partidos. Pensaba que ciertas cosas que se mueven en la sombra le iban a suponer uno o dos partidos más".

Mourinho: si yo estuviera en el lugar de Vinicius, me habría marchado del Real Madrid

Al hablar de cómo gestionar la personalidad de Vinicius, Mourinho no escondió su admiración por el lado humano del jugador, asegurando que su relación con él es buena y que ambos dedican tiempo a hablar en privado a diario.

El técnico portugués señaló: "Es un chico fantástico y es fácil construir una buena relación con él. Paso unos minutos a solas con él todos los días y lo valoro mucho, porque siempre consigue seguir adelante con su vida y resistir con una sonrisa".

Mourinho añadió una declaración llamativa sobre las presiones a las que se ve expuesto el jugador: "Si yo estuviera en su lugar, quizá no me habría quedado aquí. Habría obligado al club a dejarme marchar a un país donde me respetaran, pero él se quedó por su pertenencia al Real Madrid y por su amor al club".

Y continuó: "Él cree que las cosas pueden mejorar y por eso sigue sonriendo. Nada ni nadie puede arrancarle esa sonrisa".

Los secretos de Vinicius con Mourinho y un mensaje sobre su amor por el Real Madrid

Cuando le preguntaron si daba consejos a Vinicius más allá de los límites del fútbol, Mourinho se negó a revelar los detalles de sus conversaciones privadas, pero citó la renovación del contrato del jugador con el Real Madrid, considerándolo una prueba de su deseo de continuar su trayectoria en el club y de hacer historia con su camiseta.

Dijo: "Son conversaciones privadas. Cuando renovó su contrato, firmó que el Real Madrid es su casa, y tenía la ilusión de seguir haciendo historia y ganando títulos".

Mourinho elogió la relación de Vinicius con sus compañeros dentro del vestuario y añadió: "Tiene buena relación con todos en el vestuario y es una fuente de alegría".

El entrenador portugués cerró su intervención subrayando lo difícil que resulta soportar las presiones que ha vivido el jugador: "Tengo serias dudas de que yo hubiera tenido la misma fortaleza para quedarme aquí, a pesar de todas las ofertas que tenía delante".