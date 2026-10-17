José Mourinho, entrenador del Real Madrid, salió en defensa de su estrella brasileña Vinicius Junior después de la sanción de cuatro partidos que le impuso LaLiga, al asegurar que el jugador cuenta con una fortaleza excepcional para afrontar la presión, y además reveló que cree que él habría optado por marcharse del club si se hubiera encontrado en las mismas circunstancias.

Las declaraciones de Mourinho llegaron durante la conferencia de prensa previa al duelo ante el Sevilla, previsto para mañana domingo en LaLiga, tras la expulsión de Vinicius frente al Villarreal y la consiguiente sanción, en coincidencia con las críticas que recibió el jugador después de su actuación ante la Roma en la Champions League, cuando el entrenador decidió sustituirlo en el minuto 59 y dar entrada a Endrick en su lugar.

El cambio provocó entonces el malestar de Vinicius, antes de que más tarde aclarara que no estaba enfadado con su entrenador, sino consigo mismo por no haber ofrecido el nivel que esperaba de sí.

Mourinho revela el motivo del sufrimiento de Vinicius ante la Roma

Cuando le preguntaron por Vinicius, Mourinho comenzó su intervención comentando el interés por los detalles de los movimientos del equipo, antes de defender a su jugador y responsabilizar a Gian Gasperini, entrenador de la Roma, de buena parte de las dificultades que atravesó el extremo brasileño durante el partido.

Mourinho dijo, según recogió el diario español "AS": "Tengo curiosidad por saber si a la gente le interesa saber a qué hora llegamos a Valdebebas y también a qué hora nos vamos. Es gracioso".

Y añadió: "Vinicius disputó un partido muy difícil y, para mí, el principal responsable de lo complicado del partido que hizo es Gasperini, porque atacó constantemente por su costado. Para mí, como entrenador, fue muy difícil hacer los cambios".

El técnico portugués explicó que lo que le molestó no fue solo el rendimiento de su equipo, sino el momento del segundo gol de la Roma, que llegó cuando el partido estaba equilibrado y el Real Madrid no afrontaba problemas apreciables.

Y continuó: "En la segunda parte, la Roma cambió su estilo, y lo que me molestó fue la naturaleza del segundo gol, porque llegó cuando el partido estaba equilibrado y no teníamos ningún problema. No debería haber hecho lo que hizo, pero el asunto ya terminó y no hay ningún problema. Hice 5 cambios, y no solo uno. Las sustituciones son parte del fútbol".

¿Será Vinicius titular el miércoles?

Pese a criticar la actuación del jugador, Mourinho insistió en que Vinicius necesita trabajar más, aunque al mismo tiempo dejó entrever la posibilidad de que regrese al once inicial en el próximo partido contra el Leipzig en la Champions League el miércoles.

Dijo: "Vinicius tiene que trabajar más y, sin prometer nada, porque no me gusta hacer promesas, creo que será titular el miércoles".

En su comentario sobre la sanción de cuatro partidos, Mourinho se mostró satisfecho con el número de encuentros que se decidió imponerle al jugador, insinuando que esperaba un castigo más severo.

Dijo: "Estoy contento con la sanción, porque le iban a castigar con más partidos. Pensaba que algunas cosas que se manejan en la sombra le harían recibir uno o dos partidos más".

Mourinho: si yo estuviera en el lugar de Vinicius, me habría ido del Real Madrid

Al hablar sobre cómo manejar la personalidad de Vinicius, Mourinho no ocultó su admiración por el lado humano del jugador, al asegurar que su relación con él es buena y que ambos dedican tiempo a hablar a solas a diario.

El técnico portugués dijo: "Es un chico fantástico y es fácil construir una buena relación con él. Paso minutos con él a solas cada día y lo valoro mucho, porque siempre consigue seguir adelante con su vida y resistir con una sonrisa".

Mourinho añadió una declaración llamativa sobre las presiones que sufre el jugador: "Si yo estuviera en su lugar, quizá no me habría quedado aquí. Habría obligado al club a permitirme marcharme a un país donde me respetaran, pero él se quedó por su sentido de pertenencia al Real Madrid y su amor por el club".

Y continuó: "Él cree que las cosas pueden mejorar y por eso sigue sonriendo. Nada ni nadie puede arrebatarle esa sonrisa".

Los secretos de Vinicius con Mourinho y un mensaje sobre su amor por el Real Madrid

Cuando le preguntaron si da consejos a Vinicius que van más allá de los límites del fútbol, Mourinho se negó a revelar los detalles de sus conversaciones privadas, pero citó la renovación del contrato del jugador con el Real Madrid, considerándolo una prueba de su deseo de continuar su carrera en el club y hacer historia con su camiseta.

Dijo: "Son conversaciones privadas. Cuando renovó su contrato, firmó que el Real Madrid es su casa, y tenía la ilusión de seguir haciendo historia y ganando títulos".

Mourinho elogió la relación de Vinicius con sus compañeros dentro del vestuario y añadió: "Tiene buena relación con todos en el vestuario y es una fuente de alegría".

El técnico portugués cerró su intervención subrayando lo difícil que es soportar las presiones que ha vivido el jugador: "Tengo serias dudas de que yo hubiera tenido la misma fortaleza para quedarme aquí, a pesar de todas las ofertas que tenía delante".