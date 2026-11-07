El nombre de Vinicius Junior ya no es garantía de titularidad en el Real Madrid, después de que los planes del portugués José Mourinho empezaran a cambiar ante el descenso de nivel de la estrella brasileña y la aparición de competidores capaces de aprovechar la oportunidad e imponerse con fuerza.

Y mientras Vinicius Junior necesita jugar con regularidad para recuperar su mejor nivel, se encuentra ante una nueva realidad que podría dejarlo confinado al banquillo incluso después de cumplir su sanción, según informó el diario español "As".

Mourinho no tendrá prisa por devolver a Vinicius al once titular a cualquier precio, algo que el técnico portugués dejó claro durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Valencia, previsto para hoy sábado, que representa la última estación de la sanción del jugador brasileño, a raíz del incidente del tirón de pelo a Saliba.

Diomande se ha convertido en una fuerza nada desdeñable, tras ofrecer actuaciones destacadas en la banda izquierda y demostrar su capacidad para generar un peligro real, lo que ha revelado que las últimas decisiones de Mourinho dejan al dorsal número 7 ya sin inmunidad frente al banquillo.

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La presencia de Vinicius entre los suplentes se ha convertido en una escena recurrente, en una evolución que refleja el retroceso de su posición dentro de los planes del técnico portugués, con la posibilidad de que se produzcan nuevos cambios tras el parón internacional.

Mourinho había asegurado hace semanas que garantizar la titularidad de Vinicius depende de lo que ofrezca dentro del campo, y no de su estatus o su nombre, antes de lanzar un nuevo mensaje durante la última rueda de prensa.

El técnico portugués dijo: "Cuando Vinicius vuelva a su situación normal y esté disponible, me encargaré de gestionar el asunto".

Vinicius ante una ecuación difícil

En las horas previas al viaje del equipo a Valencia, Mourinho se encontró de nuevo ante las preguntas relacionadas con la delicada situación que rodea a la estrella brasileña, después de verse obligado a equilibrar la necesidad del jugador de participar para recuperar su nivel habitual con un equipo que parece rendir mejor en su ausencia.

El técnico portugués subrayó que el interés del Real Madrid está por encima de cualquier consideración individual, al afirmar: "Para mí, lo más importante es el equipo. Nunca he querido, por iniciativa propia, perjudicar al equipo en beneficio de un jugador".

Y añadió: "Es cierto que Vinicius jugó en los dos últimos partidos de la Liga de Campeones, pero cuando vuelva a su situación normal y esté listo, gestionaré la situación".

Así, Vinicius se encuentra atrapado en una serie de situaciones complicadas, pues, pese a contar con un fuerte respaldo interno, incluido el apoyo de su entrenador, el brillo de Diomande, que se ha convertido en la encarnación del principio del mérito dentro del equipo, unido al descenso del rendimiento del brasileño, han hecho que sus opciones de seguir siendo titular sean menos claras que nunca.