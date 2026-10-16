Mourinho se queja de la "falta de respeto" y Flick responde: no podemos cambiar la situación

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, respondió a las declaraciones del portugués José Mourinho, su homólogo en el Real Madrid, sobre la falta de consideración de LaLiga hacia los periodos de descanso suficientes entre partidos.

Según informaciones de prensa previas, el Real Madrid mostró su malestar por la fecha de su partido ante el Valencia en la jornada 12 de LaLiga, después de que la patronal fijara el encuentro para el sábado 7 de noviembre, pese a que el equipo disputa un partido contra el AEK de Atenas en Grecia el miércoles 4 del mismo mes.

Asimismo, Mourinho se quejó de lo mismo en una conferencia de prensa tras el partido ante el Roma, donde dijo: "Como mínimo, esto demuestra poco respeto. Jugar en Atenas el miércoles por la noche, llegar a Madrid a las cinco de la mañana y luego jugar el sábado en Valencia, en una semana previa al parón internacional, no me parece algo inocente".

Y añadió: "No me creo las excusas habituales, como que el motivo es la televisión (los derechos de emisión); no me lo creo. Ya soy demasiado mayor para eso".

¿Cómo respondió Flick?

Por su parte, Flick declaró este viernes, durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento ante el Real Betis en LaLiga mañana, al ser preguntado por las palabras de Mourinho: "Ya hemos vivido esta situación antes. Las cosas son diferentes en algunos países, pero estas son las circunstancias en las que trabajamos".

El técnico alemán añadió, citando una situación que vivió el Barcelona en su recorrido por la Copa del Rey: "Por ejemplo, cuando jugamos el partido de Copa en Valencia, nuestro vuelo se canceló y tuvimos que regresar a Barcelona en autobús. Después jugamos un partido y rendimos bien".

Según recogió el diario "AS", Flick insistió en que su equipo no tiene capacidad para cambiar estas circunstancias, pero sí puede controlar su rendimiento dentro del campo, y explicó: "No podemos cambiar esta situación, pero tenemos que ofrecer el rendimiento necesario sobre el césped, porque eso es lo que depende de nosotros".

El entrenador del Barcelona cerró sus declaraciones diciendo: "Todos se concentran y muestran su calidad. Tenemos margen de mejora y seguiremos evolucionando".