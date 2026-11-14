Mourinho se inspira en la experiencia del Leipzig para resolver el dilema del Real Madrid

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Yan Diomande confirmó con la selección de Costa de Marfil durante esta semana lo que ya empezaba a verse con el Real Madrid, desde que el entrenador José Mourinho se rindió ante la realidad y lo incluyó en el once titular.

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El diario Marca señaló que, con la ausencia de Vinicius, Mourinho buscó el lugar más adecuado para el jugador marfileño, por lo que apareció en la posición de extremo derecho, donde ya ofreció indicios de sus cualidades ante el Rayo Vallecano y el Elche, siendo uno de los jugadores más destacados en ambos partidos.

Pero el verdadero despegue llegó ante el Villarreal, después de que Mourinho dejara a Vinicius en el banquillo, antes de que el jugador brasileño participara en la segunda parte y acabara expulsado, mientras que el jugador marfileño se convirtió en una fuente de peligro enorme por el flanco izquierdo, además de anotar un gol espectacular.

Y desde entonces, Diomande no abandonó esa posición durante los cuatro partidos siguientes, marcó un gol y dio una asistencia ante el Sevilla, y después añadió un nuevo gol ante el Racing.

Durante ese periodo, jugó también en la misma posición ante el Leipzig, marcó otro gol y ofreció un pase decisivo, mientras que regresó al flanco derecho en el último enfrentamiento ante el AEK Atenas con el regreso de Vinicius, y no dejó ninguna huella goleadora, antes de ser sustituido en el minuto 67.

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Con el dorsal número 10 con la selección de su país, Diomande disputó el partido completo en la línea de ataque de Costa de Marfil, y participó principalmente desde el extremo izquierdo junto a Elie Wahi y Nicolas Pépé, y desde ese costado arrebató el balón del que fabricó uno de los dos goles de la selección de su país ante Gambia.

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La hora de la verdad para Mourinho

Los cuatro partidos en los que Vinicius estuvo ausente en LaLiga por sanción brindaron la oportunidad a Diomande de afianzar sus pies en la posición que ocupa el jugador brasileño.

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Sin embargo, Vinicius regresará ya en el próximo partido ante el Celta de Vigo, previsto en el estadio Santiago Bernabéu el sábado 21 de noviembre.

Marca explicó en su reportaje: "Ha llegado el momento de tomar la decisión para Mourinho, que siempre ha acostumbrado a apoyarse en Vinicius en el flanco izquierdo, y en Diomande en el flanco derecho. Y es natural que la situación continúe así si ambos jugadores participan juntos en el once titular".

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Pero el dilema reside en que alinearlos junto a Kylian Mbappé significa sacrificar a otro jugador en una posición más retrasada, en un momento en el que tanto Jude Bellingham como Arda Güler y Bernardo Silva han experimentado una gran evolución durante los últimos partidos.

El modelo de Leipzig

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Mourinho está convencido de que Diomande es capaz de ofrecer sus mejores niveles en la posición de extremo derecho. Es un jugador que depende de su pierna derecha fundamentalmente.

Durante la temporada pasada con el Leipzig alemán, el jugador disputó muchos más minutos de juego en la posición de extremo derecho, con 1.591 minutos, en comparación con unos 478 minutos solamente en el costado izquierdo.

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Y cuando Diomande juega en su posición natural, le da a Mourinho una mayor profundidad ofensiva, ya que el extremo aprovecha su enorme capacidad para el regate, su velocidad y su fuerza para penetrar la defensa del rival y llegar a la línea de fondo, y después enviar centros en profundidad.

En cambio, cuando juega en el costado izquierdo, tiende a combinar el regate y el desplazamiento diagonal hacia dentro, con el fin de encontrar el espacio adecuado para usar su pierna preferida y disparar.

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Y, de hecho, Diomande marcó goles con el Real Madrid desde esa posición, ya fuera tras un ataque organizado o mediante la recepción de un pase proveniente del costado derecho.

Mourinho abordó esta cuestión recientemente, pero al mismo tiempo se cuidó de no desatender al resto de jugadores de la línea ofensiva, pese a su convencimiento de que Vinicius es el más adecuado para jugar en el costado izquierdo.

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El entrenador dijo: "Diomande es capaz de jugar en ambos costados, y también Brahim Díaz; en cuanto a Endrick, se inclina más a jugar en el costado derecho, pero también puede jugar en el izquierdo. Y de entre todos ellos, Vinicius es el que mejor se adapta a jugar en el extremo izquierdo".

No obstante, hay que esperar hasta la fecha del partido para saber si Vinicius mantendrá su lugar en el Real Madrid. El entrenador confía en él, pero afirmó hace solo 10 días que no anunciaría de antemano que el jugador sería titular.

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Y resulta evidente que el entrenador portugués comenzó, incluso antes de la sanción de Vinicius, a mostrar algunas de sus ideas respecto al descenso de nivel del jugador brasileño, que ahora es consciente de que estará obligado a luchar para recuperar su lugar en el once titular.