El Real Madrid se aferra a la continuidad de uno de los jugadores que no gozó de grandes oportunidades para participar durante la temporada pasada con el conjunto blanco.

Numerosos informes señalaron que Gonzalo García, delantero del Real Madrid, es pretendido en la Premier League, sobre todo porque resulta complicado que sea titular con el conjunto blanco a costa del francés Kylian Mbappé.

Según el diario británico "The Athletic", fuentes cercanas a José Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguran que no se limita a admirar a García, sino que también está empeñado en que permanezca con el equipo la próxima temporada.

Las fuentes apuntaron a que, si García abandona el Real Madrid este verano, la atención de Mourinho se dirigirá inevitablemente hacia su compañero Endrick.

Las mismas fuentes indican que Mourinho prefiere contar con un delantero clásico entre las filas del conjunto blanco, y que la dirección del Madrid está sondeando el mercado en busca de un jugador con estas características.

No obstante, no hay claridad en esta etapa sobre si el club buscará fichar a un jugador con este perfil o si preferirá la permanencia de García.

Endrick regresó de una cesión de seis meses en el Lyon francés y es actualmente el único recambio claro para Mbappé en el ataque, en caso de que el Madrid ceda ante la presión del Fulham, que busca con insistencia hacerse con los servicios de García.