Compartir Sigue a GOAL en Google

José Mourinho no parece dispuesto a realizar cambios en la plantilla del Real Madrid durante el mercado de fichajes de invierno, pese a contar con dos jugadores que no entran en sus planes desde el inicio de la temporada, en un momento en el que algunos asuntos permanecen abiertos, encabezados por el futuro de Endrick Felipe, quien no ha tenido suficientes oportunidades de participar.

Anuncios

El conjunto blanco se prepara para reanudar su camino tras el segundo parón internacional, ya que se enfrentará al Celta de Vigo el 21 de noviembre, con otros 8 partidos por delante antes de las vacaciones navideñas. Poco después se abrirá el mercado de fichajes invernal en enero, un periodo en el que el Real Madrid no suele moverse habitualmente.

Sin embargo, Iván Martín, periodista del diario "Ok Diario", ha revelado dos posibles excepciones, aclarando que el club y Mourinho no desean cambiar la plantilla durante la temporada, salvo la posibilidad de permitir la salida de Raúl Asencio y Ferland Mendy, quienes no han disputado ningún partido esta temporada.

Martín afirmó, durante su aparición en el canal de Iñaki Angulo a través de YouTube: "Mourinho no permitirá que Endrick se marche, no dejará que se vaya. Los dos únicos jugadores a los que podría permitirse salir en el mercado de fichajes invernal son Mendy y Raúl Asencio".

Lee también: "Se le notaban señales de preocupación": la exclusión de Bernardo Silva de la concentración de Portugal

Sus declaraciones se produjeron en el contexto del debate sobre la situación de Endrick, que solo ha disputado 141 minutos esta temporada. Según lo recogido por el sitio Defensa Central del periodista español, Asencio y Mendy no entran en los planes del técnico portugués en estos momentos.

Anuncios Anuncios

El lateral francés había quedado fuera de la lista del Real Madrid para la Liga de Campeones de Europa, y en su lugar entró Sergio Martínez, la joven promesa a la que el club fichó procedente del Racing de Santander a finales de agosto, pese a que el centrocampista aún no ha debutado con el primer equipo.

Related Topics

Asencio se sometió a una operación a finales de septiembre, tras sufrir una fractura en el hueso de la pierna derecha, y su tiempo de baja se estimó entonces entre dos y 4 meses. No obstante, el defensa podría regresar antes de lo previsto, después de haber realizado un gran esfuerzo durante el programa de recuperación. Por su parte, Mendy ha vuelto a entrenar con sus compañeros, tras recuperarse de una fuerte lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha.

Lee también: "Cristiano no merecía esto": reacciones mundiales a la "humillación" de Portugal

Interrogante en torno a Endrick

Y aunque el Real Madrid no planea realizar ningún movimiento a partir del 2 de enero, fecha de apertura del mercado de fichajes en España, la situación de Endrick podría cambiar los cálculos. Su escasa participación quizá empuje al delantero brasileño a pedir la salida, y puede que esta vez mediante un traspaso definitivo, después de haber jugado con el Olympique de Lyon en calidad de cedido. En ese caso, Florentino Pérez podría moverse, pese a la insistencia de Mourinho en no realizar cambios en su plantilla.

Anuncios

El informe señala que ciertas circunstancias podrían llevar a la directiva del club a revisar su postura, estudiando la posibilidad de buscar fichajes para reforzar al equipo si la necesidad así lo exigiera. Sin embargo, la tendencia dominante actualmente dentro del Real Madrid se inclina por mantener el grupo actual, partiendo del principio de no cambiar lo que funciona bien.

Lee también: la caída de Portugal como clave: Marruecos confirma su posición mundial