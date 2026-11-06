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Jose MourinhoGetty Images
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Mourinho revela su deseo imposible para el duelo entre Barcelona y Atlético

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J. Mourinho
España

¿Barcelona o Atlético de Madrid?

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, reveló su deseo respecto al duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que se disputará este domingo, en la jornada 12 de LaLiga.

El Barcelona cuenta con 30 puntos en lo más alto de LaLiga, con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que ocupa el segundo puesto, mientras que el Real Madrid se sitúa en la tercera posición, con 27 puntos.

El diario Sport publicó las declaraciones de Mourinho durante la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia, mañana sábado.

El técnico portugués dijo: «¿Barcelona o Atlético de Madrid? Ojalá pierdan los dos equipos, pero eso no es posible».

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Y añadió: «Para mí es fácil, porque sabemos que uno de los dos, o ambos, no sumará todos los puntos en esta jornada».

Sobre el proceso de evolución del Real Madrid, Mourinho comentó: «Lo mejor no es remontar en el marcador, sino jugar de la manera en la que lo hicimos ante el Racing de Santander».

El entrenador portugués aclaró: «Remontar en el marcador es algo positivo, pero también significa que hay aspectos negativos».

Y señaló: «La remontada requiere creer en las capacidades, la cohesión del grupo, la amistad entre los jugadores, contar con un banquillo fuerte, motivar al grupo y conocer el valor de la camiseta que vistes, pero también lleva consigo un lado negativo».

Y recalcó: «Debemos trabajar en este aspecto y encontrar una mayor consistencia en cuanto a empezar bien los partidos. Todavía nos queda mucho trabajo por delante».

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