Mourinho revela la sorpresa de Yamal: "Lo vi desde 10 metros y lo entendí"

El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, logró llevarse el Clásico ante el Barcelona por 2-1, en un enfrentamiento igualado que el conjunto blanco resolvió gracias al doblete de Kylian Mbappé, además de la organización defensiva que limitó el peligro de los locales, especialmente de Lamine Yamal, quien encontró grandes dificultades para penetrar por el costado derecho del Real Madrid.

Según el diario español "Sport", la victoria reforzó la posición del Real Madrid en la lucha por LaLiga, tras recortar la distancia con el Barcelona a 3 puntos, dándole a Mourinho un nuevo impulso después de los últimos triunfos del equipo en la Liga y en la Champions League, así como de la mejora de su rendimiento sobre el terreno de juego.

Yamal bajo presión

El costado derecho fue escenario de uno de los duelos individuales más destacados del encuentro, después de que Marc Cucurella consiguiera frenar los movimientos de Lamine Yamal, quien se mostró frustrado en algunas jugadas por la dificultad para superar al defensa español.

En el minuto 32, Yamal protestó al árbitro Martínez Munuera, reclamando una amonestación para Cucurella tras una entrada que le hizo, al considerar que el defensa había repetido las faltas contra él sin recibir tarjeta amarilla.

Las imágenes revelaron un intento de la estrella del Barcelona por inducir a su rival a cometer una falta que pudiera costarle la amonestación, después de retener el balón durante unos diez segundos en una de las acciones ofensivas, en un intento de provocar que Cucurella fuera a por él.

Mourinho reconoce la inteligencia de Yamal

A pesar del éxito de su plan defensivo, Mourinho no ocultó su admiración por las cualidades de Lamine Yamal, asegurando que verlo de cerca le reveló el nivel del jugador de forma más clara que a través de las pantallas de televisión.

El técnico portugués afirmó: "No entiendo lo buenos que son los jugadores hasta que los tengo delante. En la televisión me falta perspectiva. Vi a Lamine a 10 metros y comprendí la calidad".

Añadió que Yamal es un jugador muy inteligente y difícil de marcar, explicando que intentó provocar a Cucurella para conseguir una tarjeta amarilla, pero que el defensa del Real Madrid gestionó bien la situación. Asimismo, elogió la contribución de Diomande a la hora de impedir que el Barcelona aprovechara la superioridad numérica y generara ocasiones de peligro.

Unas declaraciones antiguas revelan la naturaleza del desafío

Las raíces del desafío entre Yamal y Cucurella se remontan a unas declaraciones anteriores del primero sobre la incorporación del defensa a la selección española, cuando dijo, en una conversación con el programa "Tiempo de Juego" de la emisora "Cadena COPE", que le había dicho que jugaría el primer partido en el once titular, mientras que en el segundo se sentaría en el banquillo porque iba a vencerlo.

En el Clásico, Cucurella mantuvo el duelo hasta el final del partido, pese a los silbidos de las gradas, mientras que el árbitro no le mostró tarjeta amarilla en la primera mitad, a pesar de cometer varias faltas sobre el delantero del Barcelona.

Este enfrentamiento trae a la memoria el duelo entre el Chelsea y el Barcelona en la Champions League, cuando Cucurella consiguió neutralizar el peligro de Yamal y ofreció una destacada actuación defensiva que le valió el premio al mejor jugador del partido.